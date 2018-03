Caballo de calesa resbala en el Centro Histórico de Mérida

La lluvia evidenció una vez más el maltrato de los caleseros hacia los caballos; indigna en redes sociales

FALTA VOLUNTAD

La lluvia vespertina provocó ayer por la tarde, en las principales calles del Centro Histórico de Mérida, que. Turistas y peatones se asustaron por la penosa situación del caballo, por lo que muchos. Sin duda es un tema que ha causado gran controversia con las asociaciones protectoras de animales, los caleseros y la autoridad municipal, pues en muchas ocasiones los animalistas se han manifestado para que este transporte deje de circular por las calles del centro, incluso se les ha propuesto hacer un corral digno como base para los animales y estos no tengan que esperar bajo el sol o la lluvia mientras esperan a los turistas.Sin embargo, los caleseros se reúsan a abandonar la plaza principal, argumentando que es la única forma con la que. Por su parte, las autoridades municipales no logran imponerse ni actuar a favor de estos animales, incluso parte de la controversia es que al dejar de utilizarlos en las carretasy posiblemente sea una muerte segura. Guadalajara es el primer estado que ha dejado de utilizar este tipo de, y los ha cambiado por un modelo de calandria de motor eléctrico, que cada unidad tiene un costo de 500 mil pesos, los cuales son pagados por un patrocinador y los caleseros que entren al programa lo obtendrán en comodato. Este nuevo incidente pondrá una vez más en entredicho los cuidados que los dueños o jinetes tienen hacia los equinos,que esperan en el sol, y la posibilidad de su reubicación. Es claro que no hay voluntad por parte de las autoridades para remediar este tema, y que en otras ocasiones, como se ha informado es una mafia quienes dirigen este negocio.