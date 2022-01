CRIT celebra 13 años al servicio de miles de personas en Yucatán

Este 14 de enero se cumplen 13 años desde que el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Yucatán, comenzó a brindar servicio a las niñas y niños con discapacidad en el estado.

A lo largo de su historia, que inició en 2009, esta institución ha brindado atención médica y de rehabilitación, así como acompañamiento, a 4 mil 216 familias yucatecas, que en su mayoría se encuentran en una situación económica vulnerable.

De igual forma, se han atendido a 8 mil 432 familiares de los pacientes y se han realizado 882 jornadas extramuros, concluyendo con un total de 14 mil 178 personas atendidas en 13 años.

Actualmente, el CRIT Yucatán atiende con un servicio de la más alta calidad y tecnología a 915 familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de distintos municipios del estado.

“Estoy muy agradecida por las metas que ha logrado Emir, por el apoyo que nos brindan los terapeutas, he visto muchos cambios en él, nos enorgullece ser parte del CRIT Yucatán”, expresó la madre de uno de los pequeños atendidos en la institución, en un testimonio compartido a través de sus redes sociales.

Voluntarios son clave

Desde el 2009 se volvió parte fundamental para la rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad en Yucatán

A través del programa de voluntariado y con la atención de especialistas en la materia, este Centro de Rehabilitación tiene como propósito elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad, promoviendo su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad, a través de un modelo de rehabilitación integral centrado en la familia.

“Yo soy voluntaria con una gran alegría y es una experiencia que me deja huella desde los días de capacitación y promover los valores me entusiasma y me gusta mucho hacerlo. Compartir el día a día es precioso pues hay mucha alegría, entusiasmo y unión entre personal del voluntariado y las familias”, compartió Pilar Espinosa.

En el CRIT en Yucatán se brinda atención a menores con tipos de discapacidad física, intelectual, mental, psicosocial, sensorial o múltiple y también se ofrecen servicios externos, que permiten que más personas puedan tener una rehabilitación de alta calidad.

