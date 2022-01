CRIT Yucatán, 13 años siendo orgullosamente tercos

A lo largo de 13 años, el CRIT Yucatán se ha vuelto un pilar para la recuperación, rehabilitación e inclusión social de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la entidad, así como para sus familiares cercanos.

En entrevista con La Verdad Noticias, Claudia Ponce Miranda, directora de dicha institución de asistencia privada no gubernamental, platicó acerca de los logros, los retos y la satisfacción de estar durante los últimos dos años, al frente de este espacio enfocado en brindar atención especializada de la más alta calidad.

El CRIT lleva 13 años brindando atención de la más alta calidad a niñas y niños con discapacidad en Yucatán

¿Qué es el CRIT Yucatán?

Fundación Teletón y el CRIT Yucatán forman parte de un proyecto de unidad nacional, es el resultado de la solidaridad de empresas, gobierno, ciudadanía, pero sobre todo medios de comunicación, que son los que muchas veces nos ayudan a llevar ese mensaje de la labor que realizamos, que hacemos un trabajo de verdad y que detrás de las puertas de la institución, hay miles de niñas y niños que se ven beneficiados con una atención de la más alta calidad, que no podrían encontrar en una institución pública del Estado.

¿Cómo atiende el CRIT a los niños de Yucatán?

El modelo de atención es tan bonito en el CRIT Yucatán, porque no solo hemos atendido a esos más de 4 mil 700 niños y niñas, sino que también recibimos a sus familias, me atrevería a decirte que el 95 por ciento de los casos, cuando llega la familia no trabajamos de manera inmediata con el infante, nos enfocamos con el cuidador, sea papá, mamá o abuelito, porque a veces tenemos que hablar de un tema de aceptación con el que no han podido lidiar.

¿Se sobresale ante otras instituciones públicas y privadas?

Así es, no hay en el estado una atención de calidad como la que se brinda en el CRIT Yucatán, eso te lo puedo decir, haciendo un lado la humildad y la molestia, no existe un institución de salud como el CRIT, donde podemos ir, rehabilitarnos, usar los servicios y además a la hora de pagar tu consulta, saber que estás apoyando a las niñas y niños con discapacidad en el Estado.

¿Existen dificultades económicas?

La situación para la fundación cada vez es más complicada, somos 22 CRITs, un hospital de niños con cáncer, un centro de autismo, no hay manera de solventar todo eso sin la participación de gobiernos que se han echado para atrás y donde la ciudadanía se ha endurecido, entonces tenemos que cuidar nuestro CRIT y de aquí en adelante, seguir sumando para que los que ganen sean los yucatecos.

¿Con qué filosofía siguen adelante?

Necesitamos encontrar el “cómo sí”, porque cuando tienes el “cómo no”, cuando ya te dieron la espalda y te dijeron “aquí no se puede”, nos tenemos que enfocar en encontrar las alianzas, pasa algo similar con los niños, porque nosotros no trabajamos con su discapacidad, sino al contrario, trabajamos con sus capacidades, es lo mismo, es determinar y definir cuál va ser nuestra capacidad y hasta donde podemos avanzar.

¿Qué estrategias han realizado para subsistir?

Ha sido un esfuerzo bárbaro, no solo mío, de todos los colaboradores comprometidos con esto, tenemos campañas abiertas de donación, Teletón no es un día, no es solo el evento, Teletón es todo el año, por ejemplo tenemos la campaña de padrinos CRIT Yucatán, en donde a partir de un cargo mensual a una tarjeta puedes garantizar la atención de un niño o una niña en el Centro. También tenemos la figura del voluntariado, el bazar, servicios externos que pueden beneficiar a cualquier persona.

¿Qué significan estos 13 años en Yucatán?

Es un motivo de festejo, es un motivo también de refrendar nuestro compromiso con el CRIT Yucatán, que tenemos el orgullo de tenerlo, no todos los estados de la república cuentan con un Centro de Rehabilitación como este y me atrevería a decir que ya no se van a aperturar más.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en los últimos dos años?

Recuerdo que cuando llegué me decían “no te involucres”, pero no tienes idea, todos conocemos esas cápsulas del Teletón que se transmiten durante el evento nacional, aquí en Yucatán tenemos 914 familias, 914 historias, 914 cápsulas y no sabes lo significativo que ha sido para mi aprender de ellos, el tema de la voluntad, de la terquedad, de la fortaleza, la resiliencia, eso para mi ha sido muy simbólico.

