CFE pone en jaque el futuro de maquiladoras de Yucatán

CFE Yucatán

Representantes de las cámaras asociadas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se reunirán para definir su postura y determinar si recurren al amparo, a fin de evitar que venza el plazo de 15 días que tienen para inconformarse por el nuevo modelo de facturación de la Comisión Federal de Electricidad.

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, (Canaive), Pedro Enrique Góngora Medina, dijo que el sector textil es uno de los más afectados.

¿Cuál es el impacto de la inflación en el sector textil?

El año pasado hubo incrementos normales que pudimos absorber; en este momento ya no es posible porque nos golpeó en el orden de un 18 por ciento debido al alza en los insumos como el gas LP y ahora la energía eléctrica. Necesitamos poner orden y cuando hablamos de una inflación que se proyecta al 4 por ciento y alcanza hasta un 18 por ciento las cosas no van bien.

¿Qué sigue para ustedes, qué van a hacer?

Estamos analizando seriamente la cuestión de los amparos, aunque hay indicios de que la Comisión Reguladora de Energía tiene la disposición de reajustar su fórmula de cobro; se acordó que no habrá retroactividad.

¿Pero eso no les ayuda porque les tomaron en cuenta el punto de mayor consumo, no es así?

Así es, por eso estamos en vías de tomar una decisión. A nivel nacional fueron pocos los estados que se inconformaron y uno de ellos fue Yucatán. Baja California fue el primero porque sus industrias maquiladoras son muy importantes y aunque Yucatán no se queda un lado.

¿Cree que la CFE pone en jaque el futuro de las maquiladoras?

Bueno si, de alguna manera porque está en riesgo la pérdida de por lo menos 6,000 empleos en Yucatán, específicamente tuvimos una producción importante. A nivel nacional la industria del vestido tuvo un decremento del 2%, mientras que en Yucatán crecimos arriba del 7%; somos una isla en la industria del vestido por todas las condiciones del estado, me refiero a la seguridad, conectividad aérea, entre otros factores. Hay amenaza, pero en este momento no esperamos que haya un cierre de empresas drástico porque hay maquiladoras que tienen contratos que cumplir, pero eso de no tener el mismo dinamismo cuando hemos trabajado con ahínco, no podemos permitir que un factor externo a la industria nos frene y esto (el cobro de la energía eléctrica) nos llevaría a salirnos del mercado, pues en lugar de crecimiento del 7% estaríamos cayendo al igual que el resto del país con un decremento, lo cual sería terrible.

¿Qué pasaría si la CRE deja que se venza el plazo de los 15 días?

Bueno, legalmente el amparo dejaría de ser un recurso y se daría por hecho que se acepta el nuevo modelo de facturación. Tenemos que tomar una decisión.

¿Cuántas empresas de la cámara del vestido irían al amparo?

Al menos 25 de los 28 productores certificados que son las grandes empresas, hablamos de gente que produce 80 mil pantalones de mezclilla al día. Son empresas gigantes que han tenido importante crecimiento. Se han abierto nuevas fuentes de empleo en Motul, Valladolid y Tizimín, pero no se puede trabajar si no tienes un costo de tu producto.

¿Si se cerraran empresas hay otras que pudieran aprovecharse de la situación?

Basta con decir que China está a la expectativa. Vale la pena señalar que la capacidad de producción se mide en minutos, por lo que en costos es igual, además los chinos no tienen una energía cara, por el contrario, tienen muchas condiciones similares a las de las zonas económicas especiales.

¿Cómo se puede determinar el costo de un producto si no saben cuánto van a pagar de energía?

Ese es el punto de partida, por eso convocaremos a una reunión urgente mañana mismo para tomar una decisión antes de que concluya el plazo.

Mientras tanto seguimos trabajando al interior de la cámara por eso convocamos al primer concurso de diseña tu guayabera.

¿Quiénes pueden participar en este concurso?

La convocatoria tiene como objetivo que los diseñadores Universitarios que cursan el último semestre o sean recién egresados del área de moda o carrera afines, se inscriban al concurso para demostrar sus capacidades creativas en el diseño de una Guayabera. Las inscripciones cerrarán el 19 de Febrero y para inscribirse deben ser yucatecos de nacimiento, y tener estudios en diseño de moda o carreras afines.

¿Hay algunos lineamientos específicos?

Se deberá confeccionar un diseño inspirado en la Guayabera. Yucatán es un Estado lleno de cultura, bellezas naturales, gastronomía y mucho talento creativo, por lo que en ésta ocasión la inspiración será la prenda más emblemática de la región, “La Guayabera”. La idea es que los Candidatos se inspiren en nuestro Estado, para resaltar los atributos de dicha prenda, pudiendo considerar el clima, la vegetación, la artesanía, la gente, la Cultura Prehispánica y todos esos recursos existentes en nuestro Estado. Los candidatos se integrarán a una empresa que hoy forma parte del programa “Así es la Guayabera, Así es Yucatán”, con quien se apoyará y coordinará, para definir su inspiración para el diseño.

¿Cuándo será la presentación de los ganadores?

El martes 20 de marzo se hará una pasarela con las prendas diseñadas, entrega de premios y reconocimientos. El Participante ganador de la Convocatoria “Diseña tu Guayabera”, se dará a conocer dentro del marco de la pasarela en donde alternarán las mejores marcas productoras de guayaberas del Estado, en sede por definir.

¿En qué consisten los premios?

Habrá reconocimientos en efectivo a los tres primeros lugares: por 10, cinco y tres mil pesos. Los participantes que no resulten ganadores, únicamente contarán con su constancia de participación. Todos los diseños, formarán parte de las mejores marcas productoras de guayaberas en el Estado e integrantes del programa “Así es la Guayabera, Así es Yucatán”.