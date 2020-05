CFE intenta quitar medidor de luz en Mérida para justificar cobros excesivos

A través de las redes sociales, Carmen R. denunció las malas prácticas que lleva a cabo la CFE para justificar cobros excesivos de luz.

De acuerdo con la quejosa, se sorprendió cuando empleados de la Comisión Federal de Electricidad, se presentaron a su domicilio en Mérida, ubicado en Francisco de Montejo para retirarle su medidor de luz.

Según la mujer, no se había percatado de la presencia de estos sujetos hasta que comenzaron a martillar la pared, para retirar el medidor de su casa.

Carmen calificó de groseros y prepotentes a los trabajadores de la CFE, ya que al cuestionarlos porque estaban golpeando su pared, estos contestaron que no era posible que pague muy poco de luz y que debe pagar más porque seguro tiene artículos eléctricos, aire acondicionado, entre otros.

La mujer sorprendida por la respuesta de los trabajadores, mismos que se negaron a dar sus nombres, dijo que invitó a los hombres a verificar los artículos eléctricos que tiene en su domicilio ya que asegura que paga poco porque sólo cuenta con un refri y dos celulares.

‘Yo le conteste que entre a mi casa que lo invitó y vea dónde están esos artículos electrónicos, porque yo no tengo tele, no tengo estereo, no tengo lavadora’.