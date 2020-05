CFE aniquila a negocios yucatecos; denuncia empresario cobros injustificados

El empresario yucateco Carlos Cárdenas Cáceres, demanda a la Comisión Federal de Electricidad cobros justos en estos tiempos difíciles.

Como si no tuvieran suficiente con el coronavirus y la poca actividad económica, Cárdenas Cáceres denunció que la CFE le está cobrando $9,725.00 por el periodo que comprende del 5 de marzo al 5 de mayo, en su restaurante ubicado en plaza comercial, ubicada al oriente de Mérida.

El empresario yucateco, quien se ha caracterizado por no dejar sin trabajo y sueldo a sus empleado, además de donar alimento a los más necesitados, dijo que la sorpresa del cobro en su recibo se debe a que desde el 20 de marzo se redujeron los horarios laborales a la mitad y a partir del primero de abril, la plaza comercial donde se ubica su restaurante se encuentra cerrada, por lo que en automático no consume energía eléctrica.

‘CFE como esperas que yo pague algo que ni siquiera consumí, con cero ingresos y ningún tipo de apoyo para afrontar mis obligaciones con mis trabajadores’.

De acuerdo al empresario, la plaza comercial dejó de laboral del 1 al 30 de abril por lo que decidieron cerrar su sucursal.

CFE estimó el consumo de energía

El empresario reniega de la falta de empatía de la CFE, que hace estimaciones a sabiendas que la mayoría de los comercios están cerrados.

En su enojo, Cárdenas Cáceres manifestó que parece que la CFE quiere financiarse de los empresario y que ya son suficientes los abusos a lo largo de tantos años.

En el recibo se señala que el cobro fue estimado.

Como parte de su sentir, el empresario yucateco manifestó que la CFE sólo está dando la ‘estocada final a un cliente malherido’.

Cabe mencionar que su denuncia está dirigida a Manuel Bartlett Díaz, a quien recomendó que 'mejor se ponga a vender respiradores con su hijo y deje de estafar a los mexicanos'.

De igual manera dijo que espera que así como no salieron los trabajadores de la CFE a hacer las lecturas reales, no salgan a cortarle la luz cuando no pague.

