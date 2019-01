CAME cerrará sus puertas para siempre

Una de las terminales camioneras más emblemáticas de la ciudad y de la región es sin duda alguna la Mérida CAME, sin embargo, se prevé que para finales de este año cierre de manera definitiva luego de 22 años ininterrumpidos de transportar a habitantes de Yucatán a las principales ciudades del sureste mexicano, así como el centro del país.

Autobuses de Oriente (ADO), la empresa que opera el inmueble de la calle 70 desde 1997 en Mérida, ha decidido finalizar sus operaciones en este lugar para aglutinar en una sola central camionera sus servicios de intermedia, primera clase y de lujo, así lo dio a conocer Eduardo Córdova Balbuena, gerente peninsular de la empresa en entrevista exclusiva para La Verdad.

ADO en Mérida cierra sus puertas y abre nuevas

El directivo de ADO explicó que desde hace cuatro años aproximadamente se iniciaron las gestiones para realizar las remodelaciones de la Terminal Única (TAME) en Mérida, debido a que en los últimos años Mérida ha sido la ciudad con mayor crecimiento de flujo de pasajeros respecto a transporte foráneo y de turismo hacia la entidad y viceversa.

Por ese motivo, se iniciaron las gestiones de remodelación con autoridades municipales y estatales, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y fue hasta el año pasado cuando se logró el visto bueno de las instancias mencionadas, para empezar un proyecto donde se invertirán aproximadamente 120 millones de pesos.

“Lo que se busca es tener una terminal moderna y espaciosa con elementos que la harán ecológica en cuanto a ahorro de energía y de agua. Ahí se van a conjugar todos los servicios que tenemos hoy en las dos terminales, tanto en CAME como en TAME en Mérida, pero también va a tener un área importante dedicada a los pasajeros para que tengan información turística”, indicó.

Mérida CAME

Respecto al proyecto, Córdova Balbuena explicó que consta de tres niveles, donde el primero será la planta baja que estará dedicada para los pasajeros, y que se dividirá en tres salas, en la primera se encontrarán los servicios intermedios, que son las rutas camioneras que se dirigen a todos los municipios del interior del Estado, zonas arqueológicas y Pueblos Mágicos de Yucatán.

En la segunda sala, siempre de la planta baja, estarán todos los servicios de primera clase y en la última sala estarán todos los servicios de lujo, y será en este nivel donde los turistas también puedan obtener información turística y otros servicios para el cliente, como lugares que vendan alimentos y bebidas, entre otros más.

En el primer nivel (el segundo de los tres niveles mencionados) se albergarán oficinas de todas las áreas administrativas, comerciales y operativas, las cuales serán innovadoras y al estilo que la empresa tiene en Europa, mientras que el segundo nivel (el último) tendría áreas de capacitación de personal administrativo como conductores de las unidades.

Córdova Balbuena agregó que la remodelación también incluirá la parte de afuera de la TAME, ya que la fachada también será remodelada, esto con el objetivo de tener una vista de la zona agradable para el turista, conservando algunos lineamientos que enfatizó mucho el INAH por tratarse de un inmueble en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida.

Respecto a la Central de Autobuses de Mérida (CAME), indicó que su futuro inmediato será el cierre, ya que no se espera que tenga alguna actividad relacionada con el transporte de pasajeros. “A la postre, quizás CAME tenga alguna vocación que también atienda alguna necesidad del centro de la ciudad, pero ya no una vocación de transporte como ahora”, mencionó.

“No es un tema de tamaño (el cierre de CAME). La antigua terminal (TAME) de la ciudad es un símbolo importante para nosotros, por lo que allá se decidió hacer las inversiones y los trabajos de remodelación para integrar todos los servicios en la terminal icónica, que es TAME”, señaló el entrevistado

La decisión de rejuvenecer la TAME, que inició operaciones hace 61 años, también fue marcada por el constante aumento de pasajeros transportados por ADO, donde Córdova Balbuena señaló que año con año, desde el 2014, han tenido con constante incremento de entre el 5 y 8 por ciento, siendo el año pasado el de mayor flujo, con un 20 por ciento en comparación de años previos.

Ante el aumento del flujo de pasajeros, y el crecimiento de la ciudad más allá del Anillo Periférico de Mérida, ha provocado que Autobuses de Oriente desarrolle estaciones satélites que les permita atender a los pasajeros sin que tengan que trasladarse a la TAME o CAME, sobre todo si viven en zonas habitacional a más de 40 minutos de las centrales camioneras.

Por ese motivo, es que se han creado estaciones en Ciudad Caucel, Altabrisa y recientemente la de Paseo 60 en Mérida, y aunque no hay nada concreto, debido a que está en análisis, señaló que otros puntos donde pudieran haber estaciones de este tipo, sería en el oriente de la ciudad, así como la zona sur, aunque no especificó en qué colonias o dónde estarían instalados.