Buscó por horas el cadáver de su esposo que murió en derrumbe del bar Mocambo

bar mocambo en progreso

El velorio del hombre fallecido se realizó en la funeraria municipal gratuita, pues hasta el momento solo ha recibido cinco mil pesos brindados por el alcalde de Progreso, pero que los dueños del bar Mocambo no se han comunicado con los y no se han hecho responsables de nada. El poco dinero que recibió lo utilizó para costear el traslado de su esposo de Mérida al puerto de Progreso.

La aparejaba llevaba cinco años juntos, ella de 21 años, compartió su vida con el hombre que murió a sus escasos 31 años y que trabajaba como panadero.

La mujer contó cuando fue la última vez que vio a su esposo fue el domingo, el hombre salió de su casa poco después del mediodía, ella se enteró del derrumbe pero jamás imaginó que su esposo estuviera entre las victimas mortales del derrumbe del bar Mocambo en Progreso.

Derrumbe bar mocambo en Progreso

Fue por medio de una imagen compartida en redes sociales que vio que su esposo había estado en el lugar del trágico accidente y en ese momento comenzó un doloroso recorrido.

Primero se dirigió al hospital a pedir informes, pero no le dieron noticias, posteriormente fue a la Fiscalía y lo mismo no obtuvo respuestas, se dirigió a otro hospital en la ciudad de Mérida pero ahí le informaron que no lo habían atendido y que no se encontraba entre las personas heridas.

Llegó el momento de acudir a un ultimo lugar, al lugar al que no querían ir, fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) y ahí lo encontraron.

Primero le mostraron la credencial de elector del hombre y luego le pedieron reconocer el cuerpo.

Todo se complicó, en medio del dolor tenía que seguir con las vueltas para poder darle digna sepultura a su pareja, la mujer regreso al puerto de Progreso para poder reclamar el cuerpo, tras varias horas de vueltas logró recuperar el cuerpo sin vida de su esposo.

Durante las primeras horas del martes, el cuerpo llegó a Progreso y comenzó el velorio en el que estuvieron familiares y amigos del hombre.