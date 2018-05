Buscan reforestar el exrelleno sanitario de Mérida 

Luego de que en semanas pasadas se quemara el exrelleno sanitario que se ubica a un costado del CRIT Teletón, al poniente de Mérida, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro explicó los planes que se tiene para rescatar este pulmón de la periferia de Mérida.

“Hay un proyecto en particular, que está a un costado del CRIT; ese era un basurero de Mérida; ya tenía 25 años, más o menos, cerrado. En 1997 abrieron el relleno sanitario y se quedó clausurado ese sitio que no lo habían saneado. En el 2008, aproximadamente, nos dimos a la tarea de primero a hacer una revisión, con la Uady, de las condiciones en las que se presentaba en el sitio; y de ellos recibimos recomendaciones, y hubo un movimiento de residuos y se pasó a un sitio donde se puso sistemas para evitar la filtración. Se le puso una capa, porque ese basurero estaba prendido todo el tiempo, se les pusieron los venteos, se sanea y entonces así ya empezamos la reforestación, porque ya tenía mucho tiempo y ya no había exhalaciones de metano, aunque se pusieron los venteos por si alguna bolsa se quedaba guardada”, agregó el funcionario.