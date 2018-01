Buscan partidos inclumplir con paridad en Yucatán

‘La ley de paridad no solo significa nombrar candidaturas al 50 por ciento, dicha ley tiene su principio fundamental en lograr el avance sustantivo, real de las mujeres y poner fin al ‘club de Toby político’, al que los hombres que están acostumbrados’, expresó la investigadora Gina Villagómez Valdés.

De qué sirve que las mujeres sean inscritas en un municipio perdedor, si finalmente no va a llegar al poder, ese es el problema al que nos enfrentamos, todos los partidos están viendo cómo le dan la vuelta a la ley, para que los hombres continúen en el poder ya sea poniéndolos en municipios o lugares ganadores o utilizando los partidos de alianza, de manera que en el partido ponen a la mujer para que pierda, pero en el partido de alianza va el candidato varón, entonces son muchos los techos de cristal que hay que romper, pero vamos a estar muy atentas a este tipo de violencias’, advirtió.

La investigadora y experta en temas de igualdad, anunció que en el trayecto de las mujeres para acceder a las candidaturas en términos de igualdad “las organizaciones civiles que existen en la entidad, acompañarán a las mujeres en este proceso, para vigilar a los partidos políticos, para que no las manden a candidaturas perdedoras”, adelantó.

A unos días de celebrarse el 102 Aniversario del Primer Congreso Feminista, la doctora en Antropología Social, Investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y activista, Gina Villagómez Valdés, recordó que recientemente se ha conceptualizado el delito de violencia electoral que por ahora todavía no va a poder denunciarse penalmente, pero ya existe la claridad de que cuando a una mujer se le bloquea, no se le da información, no se le acepta la inscripción a la candidatura, no se le dan los recursos que le corresponde para la capacitación, ni para llevar a cabo sus campañas o se les deslegitima en medios diciendo que no tienen capacidad o se le cuestiona su vida privada, estamos hablando de violencia política por cuestiones de género contra las mujeres’.

TECHOS DE CRISTAL

‘Los municipios hasta ahora han permitido solo la participación de las mujeres como regidoras con un 4 por ciento de posiciones en los Cabildos ocupados por mujeres, eso significa que hay una alta participación de las mujeres en los municipios, pero solo como regidoras’.

Y han llegado a estas posiciones porque ellas son las que hacen las campañas, las que organizan, acompañan, las que hacen de comer, que van casa por casa, ellas pegan las cartulinas, convencen a las familias, acarrean votantes, ellas hacen todo el trabajo de base, eso es histórico’, expresó.

Reconoció que esto ha generado que las mujeres estén acostumbradas a servir a los candidatos, ellas mismas se acostumbraron a no tener mayor aspiración, porque los candidatos siempre han sido varones.

‘Romper ese esquema cultural significa romper el techo de cristal, las mismas mujeres no se atreven a romperlo, por otro lado cuando se atreven y quieren ser presidentas municipales automáticamente les vetan el ingreso.

SIN SUELO PAREJO

Respecto a que la diputada Beatriz Zavala ha señalado que al momento hay suelo parejo para la equidad de género en el estado para estas elecciones, Villagómez indicó que no lo hay.

‘Para empezar, si hubiera suelo parejo, las mismas mujeres como ella en el poder podrían estar apoyando a las mujeres en el interior del estado y no hay piso parejo porque hay un rezago histórico que tienen apenas un 7% a mujeres en las presidencias municipales.