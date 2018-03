Buscan ‘hueso’ dentro del PAN Yucatán

Rebeca González / Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Las impugnaciones por la conformación de los consejos municipales que no procedieron en el Consejo Local del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y que fueron planteadas por el representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron canalizadas al Tribunal Electoral del Estado, por considerar que existen anomalías que se deben corregir. Manuel Pérez Ramos, representante del Morena ante el Consejo local del Iepac, recordó que durante la integración de los 106 consejos electorales municipales y 15 distritales, realizaron 342 objeciones por igual cantidad de personas que fueron consideradas para formar parte de los consejos, pero que tienen en su historial laboral vínculos con partidos políticos, candidatos o aspirantes. ‘Son varios municipios donde hay varias inconsistencias en la integración de los consejos, y para la queja que presentamos ante el Tribunal Electoral del estado de Yucatán, llevamos los casos más representativos, donde los consejeros que ya están asignados son personas que no garantizan un trabajo imparcial y equitativo porque cuentan con simpatías partidistas’, dijo el morenista. Otro aspecto que estamos solicitando es que hay consejos ya integrados con ‘personas que por siempre han participado en los consejos y que al estar en forma consecutiva en estos órganos electorales han ido creando intereses y creemos que estos van en contra de la intención del órgano estatal electoral por lo que estamos pidiendo que se limite la cantidad de participaciones a efecto de no crear intereses políticos en sus zonas de trabajo.

HAY ESPERANZA

ANTECEDENTE

El representante de Morena ante el Iepac dijo que hay tiempo para que el Tribunal revise las objeciones presentadas y en el caso de proceder se hagan los cambios que sean necesarios, porque ahora lo que se busca es darle certeza y garantías a toda la ciudadanía. Sobre el mismo tema, Manuel López Rivas, representante del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Órgano Local Electoral, también se quejó por la forma en cómo quedaron integrados todos los Consejos Electorales Municipales y Distritales en territorio yucateco.Días antes el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Consejo General había dado a conocer el calendario electoral 2017- 2018 en el cual aprobó por mayoría, los lineamientos – ahora impugnados- para garantizar que, entre el inicio de este proceso -el 8 de septiembre- y el arranque formal de precampañas, se limitara la adquisición de propaganda que implicara la promoción personalizada de quienes aspiren a un cargo de elección popular a través de la radio, la televisión, medios impresos, publicidad fija, electrónicos, internet o redes sociales.