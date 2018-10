Buscan fomentar la donación de órganos en Yucatán

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry) buscará mantener la productividad en materia de donación y trasplantes, expresó su titular, el doctor Jorge Martínez Ulloa, ratificado en su cargo en la nueva administración estatal.

“Queremos seguir creciendo, nos hace falta consolidar el programa de trasplante hepático, necesitamos arrancar un programa de trasplante cardíaco en Yucatán, y también incentivar a los estados vecinos, Quintana Roo y Campeche, con los que hemos trabajado muy de cerca y que ya han empezado a procurar órganos”, dijo.

Señaló que se necesita que todos los estados del sureste del país se unan y la red de procuración y designación de órganos y tejidos, siga creciendo.

Bioética

Sobre cómo evitar el tráfico de influencias en la lista de pacientes en espera de un órgano, el doctor indicó que precisamente el 16 de septiembre pasado, el Centro Nacional de Trasplantes firmó un convenio con los institutos federales de Bioética.

“Algo que se ha puntualizado y que está en el reglamento en la Ley de Salud, en la materia de trasplantes de órganos, es que se tiene que involucrar al Comité de Bioética dentro del Comité de Trasplantes, con al menos algún representante para que la vigilancia, transparencia y equidad, y que la persona que esté a cargo sea la indicada”, indicó.

Puntualizó que es de suma importancia saber que la lista de espera no es el único criterio para asignar un órgano a un receptor, sino qué hay otros factores.

“El mismo reglamento utiliza la palabra “oportunidad”, que son las variantes dentro de cada paciente, como la logística”, y ejemplificó el caso de un paciente que está en la lista de espera y otro que está en Tabasco, pero la familia del donante quiere un procedimiento rápido, entonces le damos prioridad a otro a otro paciente, porque los órganos no van a tener tiempo para llegar a Tabasco y entonces tomamos al paciente que sigue que está en la localidad”, expresó.

Jóvenes, prioridad

Comentó que la oportunidad de cada paciente, “tiene mucho que ver el tema de la logística del trasplante; por lo general en México y el resto del mundo, se le dan prioridad a los niños y los jóvenes.

Lo anterior significa que si un paciente que acaba de ingresar a la lista de espera y tiene 16 años, prácticamente será el primero en recibir el órgano.

Señaló que se vuelve complicado el tema, “sobre todo que se puede mal interpretar, por el tema del tráfico de influencias en la lista de espera, pero en general en el país se toman en cuenta todas esas variables de tiempo de duración de los órganos, distancias y edades de los receptores”, explicó.

El director del Ceetry indicó que cualquier decisión no es de un solo médico, sino que en todos los hospitales, por lo menos en Yucatán, hay un Comité de Trasplantes, donde están los responsables de cada programa, riñón, hígado, cornea, están los servicios de choque, que son el jefe del Banco de Sangre, de Urgencias; siempre hay un psiquiatra o un psicólogo en el Comité, representantes del Comité de Bioética, Jurídico, “todas las decisiones son generalmente consensuadas, cada quien da su punto de vista y finalmente, se decide”.

Recalcó que la Bioética tiene el concepto, en la materia de trasplantes, es tratar y actuar con dignidad, transparencia y sin ningún conflicto de intereses, para que los receptores se sientan confiados, y el trasplante se realice lo mejor en los mejores términos.

Martínez Ulloa ejemplificó la ética con otro caso: “si tenemos un donante de 75 años no le vas a poner ese riñón a un niño de 16 años, ahí dejamos pasar a los pacientes más jóvenes y el receptor será una persona de esa edad, porque tiene las mismas expectativas de vida”.

Conflictos

Comentó que si han tenido casos de personas que en vida quieren ser donantes, pero que al final su familia no acepta esa decisión; sin embargo, “el 70 por ciento de los casos son a favor de la donación, si uno se acerca a la familia de la mejor manera y se le explica el destino final de los órganos, respetando el duelo que están viviendo, casi siempre la familia dice que sí”.

Pero si hay alguien dentro de la familia que no está de acuerdo, prefieren no llevar a cabo la donación, “creemos que este proceso debe ayudar a la familia, a sobrellevar el duelo, pero si se va a dar un conflicto familiar preferimos no hacerlo”.

El director de Ceetry dijo que hasta el momento no ha habido la necesidad de llegar a un litigio, “quienes llevamos este procesos somos los médicos y finalmente lo que queremos es ayudar a las personas, y entendemos muchísimo el dolor y el duelo por el que están pasando, por esos somos muy respetuosos”.

Los donantes idóneos son los jóvenes y sanos, que fallecen de alguna forma violenta, como un accidente automovilístico, atropellado o un golpe, “son muertes muy inesperadas, por eso entendemos el dolor de la familia, por eso no presionamos, al contrario, sino no quieren donar no nos enojamos, al contrario estamos para ayudarlos y ofrecer el servicio a otro paciente, y respetamos está decisión”.

Criterio expandido

El doctor Jorge Martínez comentó que ante la escasez de órganos, se maneja el concepto “donante con criterio expandido”.

“Cuando iniciaron los trasplantes, eran de personas sanas pero hoy en día tomamos riñones, hígados o corneas, de pacientes diabéticos, hipertensos, que se los damos a pacientes con ciertas complicaciones de salud, y no está mal; es un tema que se ha discutido mucho en la comunidad médica internacional, porque en casos de personas que viven con diálisis, recibir un trasplante aunque sea de un donante dañoso, pues es mejor hacer el trasplante, que le va a permitir vida de calidad en vez de estar sujeto a la diálisis”.

Verónica Camacho