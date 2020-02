Buscan en Mérida a adolescente desaparecida; temen que haya sido secuestrada

Una madre de familia reportó en redes sociales la desaparición de su hija, una adolescente de 13 años, quien desde ayer desapareció al sur de Mérida, situación por la que teme haya sido víctima de secuestro.

De acuerdo con la publicación de la madre en Facebook, su hija, Mía Victoria Cortínez, fue vista por última vez la mañana de ayer miércoles, cuando se dirigía a la escuela y a la cual nunca llegó.

La adolescente desapareció ayer miércoles al sur de Mérida; temen que haya sido secuestrada.

Al percatarse que no regresaba a la casa, sus familiares comenzaron a buscarla y al no saber nada de ella recurrieron a las redes sociales, pero hasta la conclusión de esta nota la adolescente no había aparecido.

La madre comentó que recurrieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde les pidieron esperar que se cumpla el plazo de 24 horas para declarar oficialmente desaparecida a la jovencita de 13 años de edad.

Sobre la desaparición de la joven, quien es originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, se informó que estaba acompañada de su primo, Carlos G., quien ya es mayor de edad y que recientemente había llegado a Mérida.

La menor debía dirigirse a la escuela secundaria Serapio Rendón, al sur de la capital yucateca, pero no llegó o no entró, pero sí fue vista en la gasolinera de la calle 42 sur acompañada de la personas antes mencionada.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Adolescentes desaparecidas en Mérida

Los familiares de la adolescente indicaron que su desaparición es algo rara, ya que la muchacha es tranquila, es jefa de grupo, captina de fútbol y es una estudiante con muy buenas calificaciones.

La madre de la adolescente acusó a su primo de llevársela bajo engaños al sur de Mérida.

Tanto los teléfonos de Mía como de Carlos, quien tiene un mes viviendo en Mérida, están apagados, por lo que los familiares temen que el primo esté involucrado en la desaparición de la menor de edad.

Te puede interesar: Piden ayuda para localizar en Mérida a abuelito; lleva una semana desaparecido

De hecho, la madre afirmó que Carlos se la llevó. “El joven que está en la foto se llevó a mi hija de mi casa con engaños. Si alguien los ve, agradecería que me lo informen”, indicó la madre en una publicación de Facebook.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana