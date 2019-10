Buscan ayuda para joven atropellado en Mérida; podría perder una pierna

En redes sociales una mujer solicita ayuda económica para tratar las secuelas de un accidente que sufrió su hermano en calles de Mérida. Entre las secuelas estan daño neuronal y podría perder una pierna. El joven fue atropellado y el responsable del accidente no se ha hecho cargo de los daños.

Según dicta su publicación, el joven Rafael Jimenez Villalta fue atropellado en calles de Mérida por un conductor que se metió en sentido contrario el 8 de agosto; el joven trabajaba como repartidor en una plataforma al momento del accidente. Se presume que el responsable no se encontraba asegurado por lo que el joven tuvo que ser trasladado al Hospital O’horán.

Al momento de ingresar Rafa, como lo llama su hermana; presentaba traumatismo craneoencefálico severo, luxación de cadera izquierda con fractura de acetábulo, fractura expuesta en varias partes de tibia y peroné izquierdo.

El joven fue ingresado con problemas delicados de salud.

La joven mujer manifiesta que el panorama era desolador, ya que tenía probabilidades de tener muerte cerebral, posibilidades de perder la pierna y la movilidad para caminar, por lo que fue trasladado al área de terapia intensiva en un coma inducido. El joven sufrió un paro cardiorespiratorio por lo que fue intubado, así pasó durante los primeros tres días de ingreso.

En días posteriores el joven logró despertar, reconoció a su familia pero tenía un comportamiento errático, presentaba secuelas neurológicas, sufría ansiedad, alucinaciones, impulsos agresivos y problemas para dormir; los médicos dijeron que es por causa de un microinfarto que tuvo su cerebro.

El joven logró despertar y reconocer a su familia.

Una vez que los médicos vieron despierto a Rafa, lo trasladaron al área de ortopedia para que trataran sus heridas, el problema fue que entró a una larga lista de espera para su valoración.

Pasadas dos semanas Rafa fue intervenido quirúrgicamente para atender el problema en la cadera y quedó en lista de espera para la cirugía de la pierna, por lo que la familia del joven decidieron firmar el alta y trasladarlo a una clínica particular ante el temor de que presentara una infección en la pierna ya que tenía 3 semanas con la herida expuesta y sangrando.

El joven fue sometido a una operación en una clínica particular de la ciudad de Mérida y fue dado de alta, lamentablemente las secuelas neuronales no le permitieron tener una recuperación adecuada, ya que se en sus impulsos se retiran los vendajes y se hacía daño inconscientemente.

Rafa fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas.

Cabe recalcar que en el hospital O’horán no le dieron atención al daño cerebral que presentó, a aparte que no tiene visibilidad de ojo derecho, especialistas de la clínica particular dijeron que tendría que ser sometido a más estudios para detectar las causas del problema.

Ante los daños que se autoinflinge, el joven tuvo que ser ingresado nuevamente en la clínica particular porque sus heridas se abrieron, a una semana de su ingreso sus heridas no cerraron, la situación del joven es delicada ya que se encuentra bajo de peso.

La familia de Rafa pide ayuda para darle una mejor atención a sus heridas.

Por cuestiones económicas, la familia tuvo que ingresar a Rafa de nueva cuenta en el O’horán ya el 17 de septiembre ya que necesita un aparato que el hospital maneja.

El joven fue sometido a unos estudios que detectaron que su cadera se encontraba nuevamente luxada, aparentemente porque la cirugía fue mal realizada.

Según dicta el mensaje el hueso del joven presenta necrosis, lo que compromete la movilidad, y por si no fuera suficiente contrajo una bacteria que es inmune a muchos medicamentos, por lo que fue aislado.

El joven sigue luchando para recuperarse.

El viernes 4 de octubre, Rafa es sometido a una nueva cirugía para cubrir la placa expuesta.

La joven hermana de Rafa manifiesta que la solicitud de ayuda es para conseguir recursos económicos para poder trasladar al joven a una clínica particular para que reciba atención personalizada y de calidad, de igual forma para recibir tratamiento a sus secuelas neuronales.

Al final la publicación es firmada por la familia Jiménez Villalta y deja los números de cuenta para los que quieran colaborar para ayudar a este joven.

Cabe mencionar que están en un proceso jurídico contra el responsable del accidente, sin embargo los trámites son muy tardados.

