Buscan acabar con malas prácticas en veterinarias de Yucatán

En el marco del XIX Simposio de Actualización Veterinaria “Una mirada al futuro”, que iniciará hoy en la ciudad, el doctor Noé Hernández Cruz, con 14 años al servicio de las mascotas, indicó que la certificación TUVET (TuVeterinario), será la primera para Hospitales y Clínicas Veterinarias de Pequeñas Especies, una medida que buscará eliminar las malas prácticas en la atención de los animales.

¿Cuál es el propósito de la certificación TUVET?

La certificación estará avalada por muchas leyes mexicanas y busca mejorar el servicio de las veterinarias, y de alguna forma hacer una estabilización de la red del servicio. También se buscará mejorar la atención a las mascotas.

¿Todo tipo de veterinaria tendrá acceso a la certificación?

El primer paso es preinscribirse, pero eso no garantiza que te lo den. Existen ciertos reglamentos y requisitos para establecerse como tal, un hospital, una clínica. Un verificador se encarga de consultar que cumplan los requisitos. Un lugarcito, no puede decirse hospital si no tiene 24 horas, área de laboratorio, de hospitalización, etc.

¿Cuál es el beneficio de contar con el TUVET?

Te garantiza que el servicio que se da en esa clínica u hospital es un servicio de calidad. Las certificadas van a tener un logo en la puerta que diga certificado. El cual estará disponible y al acceso a la gente a través de una plataforma digital.

¿Se busca erradicar con las clínicas ilegales?

Sí, así es. Esto definitivamente es para médicos, ahora es una forma de acabar sin darle tanta vuelta. Si yo te digo estos si son (tienen certificado), sin mencionar los que no son, pues tú ya sabes a dónde acudir. TUVET va ser un control de calidad, va a unificar esta calidad de servicio.

¿Cuál es el panorama de la entidad respeto a las mascotas?

Ha crecido. El futuro es comprometedor, la verdad es que la gente se está preocupando cada vez más por atender más a sus mascotas. Hemos visto animales de edad de 18, 19, 21 años que dices, antes no los veíamos y eso habla que la calidad de cuidado del propietario ha sido buena.

¿En los últimos 10 años cual ha sido el interés de los yucatecos por los animales?

Ha mejorado la atención, pero sigue siendo mayor la atención a perros. Un 70 por ciento prefiere un perro y un 30 por ciento un gato. En calle hay muchos gatos, no depende de los humanos, eso es nato. Pero hasta hace siete años el interés por los gatos era nulo.

¿Cuántas mascotas hay en Yucatán?

No existe un censo, está muy antiguo. Hace poco vi unos números que el gobierno sacó pero no está muy bien. Creo que el Inegi está contabilizando cuántos animales hay en calle y en el hogar.

¿La proliferación de mascotas ha aumentado?

Sí. Una perra entra en celo dos veces al año. En un año puedes tener 14 perros. En dos años puedes tener hasta 200 perros; desgraciadamente se muere un aproximado del 50 por ciento, pero aun así pueden tener hasta 50 o 60 perros. En un año te llenas igual con 60 o 70 gatos que puedes llegar a tener. Se está fomentando la cultura de la adopción, la esterilización.

¿Cuál es la calidad de vida de los animales en situación de calle?

Un perro es callejero porque está en la calle, tú le pones un hogar comida y el perro estaría en tu casa, por eso se llaman en situación de calle. No hay calle en periférico donde pases y hay un perrito muerto.

¿Hace falta cultura hacia el cuidado de las mascotas?

Es complicado. Se está trabajando en las comisarías de Mérida y pueblos la campaña de esterilización, se les informa porque deben de llevarlo al médico y cuidar de la mascota. Se está haciendo, es poco, pero a nada.

_Paloma Franco