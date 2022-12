Buscan a joven de Yucatán desaparecido en California, Estados Unidos

A través de redes sociales, una familia de Yucatán busca a un joven reportado como desaparecido en Estados Unidos.

Se trata de un joven originario del municipio de Oxkutzcab, quien responde al nombre de Ismael Caamal Paat.

De acuerdo con una publicación hecha por su hermana Maricruz Paat, el joven yucateco fue visto por última vez el pasado 22 de diciembre, en la calle 857 Ellis St Apt 6, código postal 94109, en el estado de San Francisco, California.

Trascendió que el joven vive en el vecino país del norte desde hace varios meses junto a un familiar, sin embargo, desde hace cuatro días que no se tiene conocimiento de su paradero, por lo que se inició una intensa búsqueda en redes sociales, la cual se ha hecho viral.

La joven indicó que su esposo no reconoce a nadie.

Hasta el momento se desconoce su situación legal en el estado de San Francisco, sin embargo, sus familiares optaron por pedir ayuda en redes sociales para ver si paisanos que radican en el vecino país, podrían ayudar a localizarlo.

De este caso llama la atención que una mujer identificada como Angelita Cámara, quien dijo ser su esposa, indicó que el joven no reconoce a nadie y no tiene memoria, sin embargo, no detalló las razones de su estado de salud.

Buscan a familiares de un joven herido

Un hombre está en busca de familiares de un joven que está ingresado en un hospital de Mérida.

Por su parte, un hombre identificado como Rudy M. López Camas reportó que estaba en busca de una joven que se llama Dulce María Poot Cauich, a quien necesitaba localizar con urgencia, debido a que su hermano Gabriel se encuentra muy grave.

Cabe mencionar que este último caso se trata de un joven que se encuentra en Yucatán y fue trasladado al hospital O’Horán, mientras que la búsqueda de Ismael se hace desde Yucatán para tratar de localizar al joven en Estados Unidos.

