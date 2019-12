Busca el SAT regular en Yucatán a casi 19 mil evasores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerrará el año regresando a la formalidad a por lo menos 154 mil contribuyentes, de los cuales 18,671 unidades económicas corresponden a Yucatán, cantidad que representa un 12 por ciento de este padrón. Esto ante la demanda del sector empresarial de combatir la informalidad, ya que en la actualidad sólo 4 de cada 10 personas paga impuestos.

En el combate al comercio informal, las autoridades hacendarias emprendieron en el año que está por terminar el programa Súmate, en los estados de Yucatán, Colima, Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Chihuahua y Sonora.

El objetivo es aumentar el padrón de contribuyentes estatales y federales y ayudar a los dueños de establecimientos para que estén dentro de la formalidad.

Visitadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizaron recorridos en Mérida para inscribir, actualizar o dar de alta a los negocios formales irregulares, a los informales, prestadores de servicios o arrendadores de inmuebles por medio del Programa “Súmate”, informó en su oportunidad Leticia Janeth Martínez Medina, administradora de Servicios al Contribuyente del SAT en Yucatán.

La meta en los 12 estados, consiste en captar a 154,000 contribuyentes en este año. En el caso específico de Mérida, el SAT y la Agencia de Administración Fiscal (AAFY) del gobierno estatal tienen identificados a 18,671 unidades económicas que visitaron en sus domicilios fiscales.

“La proyección que tenemos es atender a 13,070 unidades económicas en los recorridos sistemáticos y el resto lo podremos atender en los módulos y oficinas del SAT y de la AAFY”, señaló.

“Como parte del convenio entre el gobierno estatal y el SAT, el primero contrató a 49 personas para el Programa ‘Súmate’ y el SAT los capacitó en estas tareas, por lo que son visitadores autorizados, con acceso a los programas del organismo y con conocimientos para ayudar al contribuyente en el trámite que necesite para regularizar su actividad, para darse de alta, para obtener su contraseña de acceso al SAT y para ingresar a la formalidad”.

VISITADORES

De los 49 visitadores capacitados por el SAT, 43 de ellos son los que realizan trabajo de campo, son los que van a las unidades económicas previamente georreferenciadas, son los que con computadora en mano realizan los trámites en línea con información que proporcione el contribuyente.

Los visitadores son plenamente identificados por su uniforme, gafete con las firmas de ella y del titular de la AAFY, por su fotografía y nombre plasmado en su identificación, el folio de seguridad y quién tenga dudas puede escanear el QR de la identificación para corroborar los datos del asesor fiscal o llamar al teléfono 55-627-22-728 opción 3 y luego opción 6.

Los servicios de los visitadores son gratuitos y ayudan al trámite del RFC para la generación de contraseña, activación de buzón tributario, cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, reanudación de actividades, apertura y cierre de establecimientos; trámites estatales de inscripción o actualización al Padrón Estatal de Contribuyentes y verificación de pagos de personas físicas o morales; servicios de orientación y asesoría en la generación de factura electrónica y presentación de avisos y declaración de impuestos; canalización a los talleres formativos e informativos de capacitación de contribuyentes.

El Programa Súmate es de participación voluntaria y la persona física o moral, el prestador de servicios o el arrendador tiene la libertad de cooperar de manera libre con el visitador o realizar de manera directa los trámites en las oficinas del SAT. Sin embargo, es importante colaborar con el asesor fiscal porque son válidos los trámites que realicen al momento y porque va a su domicilio fiscal.

El programa se inició en julio pasado y terminará en diciembre. Aunque en la primera etapa sólo se trabajó en Mérida, en un futuro se extenderá a otros municipios yucatecos con actividad comercial importante como son Progreso, Valladolid, Tizimin e Izamal.

BENEFICIOS DE LA FORMALIDAD

Al cumplir con las obligaciones Fiscales se accede a beneficios como mayor seguridad, credibilidad y confianza con los clientes; se pueden incorporar a nuevos mercados, exportar productos, conseguir mejores y más oportunidades de financiamiento así como ingresar a programas de apoyo y sorteos promovidos por el estado, además de generar empleos y ser más productivo.

Para quienes están inscritos en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) se reitera la reducción del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año.

Asimismo acceder a partir del segundo año a una reducción del 90% del ISR que se irá disminuyendo gradualmente es decir pagas el 10% el tercer año el 20% y así sucesivamente.

Se pueden aprovechar las tasas especiales de IVA y del IEPS si sus operaciones son con el público en general y que sus ingresos no sean mayores a $300, 000 pesos anuales, la reducción será del 100%.

A través de Nafin se puede solicitar un crédito para su negocio hasta por $300 mil pesos para la compra de mercancía, equipo, mobiliario o bien pagar al personal o proveedores.

CONCANACO A FAVOR DE LA REGULARIZACIÓN

A pesar de los esfuerzos y acciones para “combatir el cáncer” que representa la informalidad, 60 por ciento de la actividad económica se lleva a cabo en ese sector, lo que representa millones de pesos que deja de percibir el erario, pérdidas para la actividad productiva y empleos mal remunerados, advirtió el dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos.

Afirmó que se necesita una efectiva y estrecha colaboración de los tres órdenes de gobierno para lograr que descienda al el fenómeno de la informalidad, sector en donde laboran miles de personas.

Afirmó que el combate a la informalidad representará un efectivo aliciente para detonar la actividad económica, la cual hoy no logra responder a los incentivos del gobierno federal. López Campos agregó que la informalidad no solo es el vendedor ambulante en las calles de Yucatán, sino todos aquellos profesionistas independientes que al no emitir evaden sus obligaciones fiscales.