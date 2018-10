Busca a su mascota desparecida en Mérida, una zarigüeya

Una mujer busca en redes sociales a su mascota ‘Waka’ extraviada desde el jueves 04 de octubre en la colonia Prados de Chuburná, al norte de Mérida.

‘Waka’ es una pequeña zarigüeya, o mejor conocida en Yucatán como zorro, que fue rescatada desde recién nacida y criada con una alimentación especial dentro de una casa y en compañía de otros animales.

En el post de Facebook la mujer cuenta que ‘waka’ fue la única de sus hermanos que sobrevivió después de que su madre fuera atropellada.

La desesperada dueña afirma que la última vez que la vieron fue el día lunes 08 de octubre a las 10:15 horas en la tapicería que está sobre la calle 13 entre 26b y 28 de dicha colonia cerca de la glorieta de Cantaritos.

“Ella no estaba preparada para estar expuesta y menos en zona urbana por eso urge encontrarla; POR FAVOR, no estoy buscando tener una zarigüeya de mascota, no es lo ideal. Es a ella porque es una situación especial”, afirma la mujer.