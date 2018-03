Busca a su hijo desaparecido hace dos semanas en Mérida

El menor fue visto por última vez cuando sus abuelos paternos fueron a buscarlo

“Yo solo quiero que me regresen a mi bebé, no pido nada más”

“Tengo miedo de que ya no esté en el estado o le hagan daño”

#BuscandoaSaid es el hashtag que circula en las redes sociales de cientos de yucatecos solidarizados con el dolor de una madre. #BuscandoaSaid cualquier información comunicarse a los teléfonos: (9991)-50-51-21.

Te puede interesar

- Hace más de dos semanas comenzó la pesadilla de una joven madre de Mérida, su pequeño hijo, Said, fue robado por sus abuelos paternos y desde eso no ha sabido más de su niño. La mujer ha pedido ayuda por redes sociales, medios de comunicación y todas las vías posibles. En una marcha que organizaron para pedir ayuda en la búsqueda la mujer señalo:Azaela Carvajal Achach comenzó su búsqueda desde que presuntamente Jaime Gómez León y Patricia Cervera Cantón, fueron a su domincilio por Said para pasar el día y no lo regresaron.Los abuelos del menor Said, presuntos responsables pertenecen a una iglesia cristiana. La desesperada mujer acudió a la casa de la pareja pero se encuentra abandonada. La mujer está separada de su esposo, padre del niño y el proceso de divorcio esta iniciado, el hombre le cedió la patria potestad del pequeño a cambio de algunos días de convivencia padre e hijo. Desde que el niño desaparecio no se sabe nada del padre del menor.