Burocracia e indiferencia retrasa adopciones en Yucatán; urge legislar

Nunca se imaginaron lo que pasarían en el camino de la adopción legal de un niño o niña, hasta que se decidieron a iniciar el proceso.

Jesús Cabral y Liliana Andrade forman un matrimonio de diez años ya, de los cuales, los dos últimos han recorrido un camino de burocracia institucional para tener un hijo adoptado, luego de intentar biológicamente, sin resultados, por seis años antes.

El matrimonio compartió con la audiencia de La Verdad Noticias su experiencia en el camino para adoptar legalmente en Yucatán

Forman una pareja que se describe normal; ella psicóloga infantil; él, entrenador de perros y a los une la esperanza de convertirse en padres sin tener que infringir las leyes.

En su casa al norte de la ciudad de Mérida, una recámara decorada con el tema espacial espera a Sabik, -así le han puesto al hijo o hija que todavía no conocen, para identificarlo- pero están ciertos que bien podría ser un niño o niña con su identidad, pues han solicitado ante las autoridades que tenga como máximo hasta 8 años, fuera de esto no piden características específicas, como color de piel y cabello, estatura, complexión, tipo de ojos, etc.

Fue en el 2018 cuando Jesús y Liliana acudieron por primera vez al DIF Yucatán para iniciar los trámites de adopción, recuerdan ante La Verdad Noticias.

“Lo primero que nos sorprendió fue la gran cantidad de parejas y personas solteras de distintas edades y estratos socioeconómicos, que se acercaban al lugar con el mismo deseo de formar una familia por medio de una adopción”.

Un largo camino

De inmediato entendimos que el proceso no sería sencillo. Una cantidad de casi 300 expedientes de igual cantidad de padres y madres en espera estaban antes que nosotros.

Entre los primeros requisitos para cumplir estaban “estudios de salud y toxicológicos, fotos de la parte exterior e interior de nuestra casa, cartas de recomendación, constancias laborales, comprobantes de ingresos, currículos vitae, cartas de antecedentes no penales, fotos de nuestras reuniones familiares, etc.”.

Urgen cambios en las leyes y acabar con la burocracia en el DIF, Prodemefa y Juzgados familiares

Después vendrían las entrevistas con trabajo social, las vueltas, las llamadas y los desengaños.

El proceso continuó con las visitas de trabajo social a su casa y las investigaciones vecinales.

Revisaron nuestras referencias; tuvimos una entrevista con la trabajadora social que nos preguntó hasta los gramos de cada alimento que comíamos y después ya no supimos nada.

Teníamos pendiente cumplir con un curso para padres, que era el paso final pero el aviso de la fecha para tomarlo no llegaba.

Pero no nos desanimamos, llamábamos para preguntar y de ese modo, por fin nos dieron fecha y tomamos el curso durante mes y medio.

Ya con el expediente completo y calificar como padres aptos para una adopción, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) les dijeron: no hay niños ni niñas para adoptar, hay que esperar.

Cifra histórica en adopciones

Y así Jesús y Liliana esperaban cuando en septiembre de este año, en plena pandemia leyeron en los diarios: Yucatán logra una cifra histórica en adopciones. Se trataba de un comunicado oficial que difundió el logro del actual gobierno estatal.

Según la información oficial bajo el proceso de adopción, se han integrado a 119 niñas, niños y adolescentes, en lo que va en la actual administración a sus hogares con padres adoptivos, mientras que a través de Redes Familiares, 250 infantes que se encontraban en diferentes Centros de Asistencia fueron entregados a sus familiares y parientes más cercanos.

“Nosotros que conocemos este proceso, no podíamos creerlo”, indicaron.

Los dos años en que ocurrieron las 119 adopciones, son los mismos en que nosotros hemos estado haciendo las gestiones y sabemos la cantidad de padres solicitantes, entonces las cifras no nos cuadraban.

Liliana y Jesús han acondicionado una habitación para su futuro hijo

Regresamos a la Prodemefa y ya ahí nos dijeron que todo cambió, que se están actualizando expedientes y que el nuestro está completo y sin embargo, nadie nos llamó para preguntarnos si seguíamos interesados.

Nos dijeron otra vez que no había niños con situaciones legales resueltas para ser adoptados y que tampoco había fecha para darnos un dato distinto.

Fue entonces cuando decidimos hacer pública nuestra historia y compartir con otras personas lo que hemos pasado; no hemos renunciado a nuestra esperanza de ser padres, seguimos esperando a Sabik y no queremos saltarnos ningún requisito, ni pertenecemos a ningún partido, asociación u organismo opositor al gobierno, indicaron Jesús y Liliana.

Al darse a conocer su experiencia en el camino a la adopción, Jesús y Liliana a través de sus redes sociales han recibido toda clase de mensajes, desde esperanzadores hasta aquellos en que se lamentan que adoptar en Yucatán es uno de los procesos más difíciles y tardados.

No obstante el matrimonio sigue a la dulce espera que a ratos se torna amarga.

Lentas resoluciones en los juzgados

Para que un menor de edad pueda ser susceptible de ser adoptado, sus padres biológicos deben pasar por un proceso de pérdida de patria potestad; mientras la situación se resuelve en los juzgados, los niños y niñas permanecen bajo la custodia del estado, en albergues, también a la espera.

Muchos de estos niños, esperan varios años y en esa espera les llega la mayoría de edad, careciendo del afecto y los cuidados de una familia, del amor de un padre y una madre, de la calidez de un hogar.

“Y el bien superior de la niñez se va diluyendo en el tiempo que toman los juzgadores para resolver las situaciones jurídicas y finalmente sean adoptables”.

En su peregrinar Jesús y Liliana encontraron datos duros que indican que en Yucatán son 4 los jueces (Pedro Benito Moo Uc, Ana Elena Alpizar Achurra, Maricela de Jesús Rivas Buenfil Y Wilbert Hernán Vidal Pech) que tienen en sus manos la resolución de 20 casos de pérdida de patria potestad.

Mientras los juzgados dilatan los procesos de pérdida de patria potestad, los menores crecen

Entre los datos más escalofriantes está el hecho que hay expedientes en manos de los juzgadores que datan del 2014, es decir han pasado 6 años en que algún niño o niña esté en el Caimede o en otro albergue esperando por sus padres, por unos que si lo amen y lo protejan.

Existe 1 expediente del 2018; 8 del 2019 y 9 de este año.

Reformas legales

Para muchos padres y madres que como Jesús y Liliana buscan por la vía de la adopción tener una familia, además de abatir la burocracia y la insensibilidad de las autoridades involucradas en los procesos legales, sería de beneficio no para ellos, sino para los niños que esperan por un hogar, una reforma a las leyes que rigen la adopción de los infantes bajo la tutela del estado.

En este sentido la diputada Milagros Romero, tiene una propuesta de reforma a las leyes para reducir los tiempos de espera, es decir que el procedimiento sea más abreviados pensando en el bienestar de los menores que por diferentes causas se encuentran en los albergues del estado, sin embargo, hasta ahora la iniciativa al igual que otras se encuentra en la congeladora legislativa.

