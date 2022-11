Bullying, el enemigo silencioso escolar de los infantes

Bullying, el enemigo escolar de los infantes

El acoso y abuso escolar conocido como “bullying” es un enemigo silencioso que arriesga a los estudiantes, principalmente de nivel secundaria para abajo, ya que los puede llevar a sufrir trastornos como ansiedad, depresión e incluso fomentar tendencias suicidas en quien lo sufre.

La psicóloga Gabriela Cervera Ramayo, explicó que este término surge de las aulas y el ámbito escolar donde pares sufren o crean un ambiente de acoso, amenazas e insultos hacia sus compañeros o compañeras.

La coordinadora del área de psicología de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), explicó que este tipo de acoso escolar genera que las y los niños que antes disfrutaban ir a la escuela, ahora sufren cada vez que piensan en asistir a sus clases.

“Si antes estaban muy contentos, ahora sufren cada vez que piensan en ir a la escuela, el estado de ánimo es totalmente opuesto”, refirió la especialista.

Cervera Ramayo señaló que el bullying tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si se sufre dicha violencia por tiempo prolongado o las agresiones son severas, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Por otra parte, indicó que los padres de familia deben estar muy atentos a las acciones que realizan cuando están frente a sus hijos, ya que los infantes suelen replicar en las aulas, conductas que ven dentro de sus casas.

En ese sentido, llamó a evitar hablar con exceso de insultos frente a niñas y niños, explicarles que las groserías no son buenas en un lenguaje común, no llevar a cabo agresiones físicas, poner apodos o hacer “bromas pesadas” en su presencia, para que no se normalice el entorno de violencia.

“Como cuidadores o cuidadoras debemos hacer un alto en nuestro camino y evaluar nuestras conductas como adultos, porque los niños con estas características de abusadores tienden a repetir conductas que se están llevando a cabo en casa”, expresó.

Ciberbullying

Psicóloga Gabriela Cervera Ramayo

La psicóloga Gabriela Cervera añadió que con el auge de las redes sociales, niñas, niños y adolescentes han encontrado en el plano digital un terreno para expresarse libremente, pero esto también conlleva a que no midan el lenguaje que utilizan para comunicarse.

Por lo anterior, padres y tutores tienen que estar al pendiente del contenido que los niños consumen, las personas con las que hablan en internet y las publicaciones en las que suele ser etiquetado, para detectar si no son víctimas o victimarios de otros compañeros de clases.

Dijo que en internet suele haber un mayor control del abusador sobre la víctima y el lenguaje que se utiliza para acosar suele ser más agresivo que en el ambiente real.

Los riesgos del Bullying

Los niños y niñas expresan disgusto por ir a la escuela e inventan enfermedades

La especialista señaló que el riesgo más particular del bullying suele ser la depresión a temprana edad y este padecimiento debe alarmar a las y los cuidadores, ya que lleva al aislamiento y éste último a los trastornos emocionales que conducen a las conductas suicidas.

“El riesgo más latente es el suicidio, ya que hay muchos casos, incluso en estadística, donde nos hablan que muchas niñas, niños y adolescentes padecían bullying y con tal de acabar con esto acabaron atentando contra su vida”, compartió.

¿Cómo apoyar?

Todas las escuelas deben contar con un programa para atender casos de bullying

Cervera Ramayo mencionó que la forma más adecuada de actuar ante un caso de bullying, es crear un vínculo afectivo y de confianza con el niño, niña o adolescente que lo sufre, para que se abra a compartir la situación de la que está siendo víctima y así saber de qué forma actuar.

En casos muy particulares, agregó, este acoso y abuso escolar provoca que menores de edad tengan la necesidad de visitar a un psicólogo o psiquiatra que los ayude a recobrar su estabilidad emocional y a subsanar su salud mental.

Por parte de las instituciones, la psicóloga dijo que cada una de las escuelas debe contar con un protocolo de actuación ante casos de bullying y en caso de no tenerlo, se debe de diseñar de forma inmediata con el apoyo de especialistas en psicología y salud mental.

Refirió que el mismo debe enfocarse en solucionar conflictos y dejar en claro, tanto para el abusado como para el abusador, que la práctica en la que están incurriendo no es correcta, más allá de las suspensiones escolares o la expulsión de las escuelas.

Señales del acosado

Los alumnos comienzan a aislarse

Expresar su negativa por ir a la escuela

Somatizar enfermedades como dolor de cabeza o de estómago constante para ausentarse de clases

Llanto antes de entrar al colegio

Tristeza

Alteración en sus horarios de sueño

Terrores nocturnos

Falta de control en los esfínteres

Falta de emociones positivas

Depresión a temprana edad

Señales del acosador

Es el que pone los apodos

Hace bromas a costa del bienestar de otros

Actitudes violentas

Lenguaje no apropiado para su edad

Falta de empatía

Agresión contra animales

Gusto por videojuegos con armas, violencia y contenido explícito, no apto para su edad

