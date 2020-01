Brissa Gómez está participando en un hito de la ciencia

Brissa Gómez es nacida en California pero ha crecido toda su vida en México, de hecho su formación se dio en Mérida, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente estudia una Maestría en Astrofísica en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia.

Brissa Gómez participó mucho en el Planetario, atendiendo el domo, dando pláticas de divulgación los sábados, con varios temas: galaxias, planetas, etcétera. También estuvo operando las funciones que se dan en dicho foro. Además escribía en la sección Noti Cosmos.

Brissa Gómez también es integrante de la Sociedad Astronómica de la Universidad Autónoma de Yucatán.

¿Cómo te conectaste para participar en la imagen del Agujero Negro?

En la primera imagen yo no participé, yo estoy colaborando para la siguiente imagen, yo recien me incorporé al proyecto en julio del 2019 y fue debido a que uno de los investigadores del Instituto donde yo estudio me ofreció unirme.

¿Quien te invitó a unirte a esta labor?

El Doctor Laurent Loinard, que es pieza fundamental en esta colaboración, él es investigador en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Cuando entré a la maestría me ofreció unirme al proyecto y el verano fuimos a Boston, al Centro de Astrofísica de Harvard, donde estuve participando unas tres semanas..

Brissa estuvo presente en la visita que realizó Carlos Fontanot de la NASA, al planetario de Mérida.

¿Cuánta gente participa en esta proyecto?

Wow, hay muchísima gente, hay de todas las áreas, hay investigadores de Harvard, del Massachusetts Institute of Technology, de varias universidades que seguido van, en la colaboración hay 350 personas en todo el mundo, desde estudiantes hasta académicos.

¿Cómo fue la dinámica de trabajo en Boston?

Es muy padre, a mí me gusta mucho toda la energía que se siente cuando estás colaborando con ellos, se reúnen muy seguido durante el día entre todos para compartir las ideas, porque como son tareas muy independiente que tienen, al final cada una después repercute en la otra, pues se sientan a colaborar y decir ‘bueno yo ya conseguí esto, pero pues ahora qué tienes tú que me sirva a mí’, y así van.

Brissa es una convencida de que a los niños de México se les debe incentivar más hacía la ciencia.

¿Cuánto tiempo estuviste en Boston?

Unas tres semanas, y me tenían estudiando también porque de hecho soy de las más jóvenes del proyecto, soy de las más pequeñas, hay también otros tres estudiantes y el resto ya son doctores o académicos.

¿Cómo se puede acercar a los niños hacia la ciencia?

Relacionándolos de alguna forma con la ciencia, por ejemplo como se hace en Mérida trayendolos al planetario, que los traen a proyecciones de ciencia, sería muy interesante que los trajeran a este tipo de actividades.

Ricardo D. Pat