¡Boxito Pirata! Clausuran 5 tiendas en Mérida y Cancún

Clausuran 5 tiendas Boxito; en Mérida y Cancún

Un un hecho sin precedente varias tiendas de la cadena yucateca Boxito fueron clausuradas en Yucatán y Quintana Roo en un operativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el presunto comercio de mercancías de dudosa procedencia.

El operativo se realizó con una fuerte movilización policiaca, al menos en Quintana Roo, pues debieron notificar al personal para que desalojaran y proceder a la clausura, así como a los clientes que ahí se encontraban.

En Cancún, con una orden judicial, varios inspectores del IMPI arribaron a la sucursal Boxito de la Región 98, en la Avenida José López Portillo, luego de detectar presuntos artículos piratas los cuales se venden al mayoreo en la tienda.

El motivo del cierre fue que una marca denunció la venta de sus productos de manera apócrifa. La clausura derivó a qué el apoderado legal y el gerente se negaron a una verificación de marcas y que hasta el momento provocaron la clausura de seis tiendas de esta cadena.

Un representante del IMPI dijo que se habían colocado sellos de manera simultánea en 3 tiendas en Mérida, 1 en Cozumel, 1 Playa Del Carmen,1 Cancún y 1 Chetumal, ya que detectaron que en esa cadena (Boxito) se estaban vendiendo productos de mala calidad y ‘piratas’.

Mira también: Clausuran Boxito Perinorte en Mérida

Sin embargo, no todas las tiendas Boxito cerraron, ya que algunas, como la de la Supermanzana 24, operan con normalidad. Los inspectores dijeron que esta es la primera medida de sanción, y las tiendas permanecerán cerradas por tiempo indefinido, y aunque reabran sus puertas, continuará el proceso de la investigación por la venta presuntos productos apócrifos.

Jesús Vega Herrera, delegado en Yucatán del Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial (IMPI), se abstuvo de dar mayores detalles, solo confirmó que el operativo continúa, y que él está en carácter de promovente.

Solamente dijo que las tiendas clausuradas son tres en Quintana Roo y dos en Mérida, una la de la colonia Obrera, y la de Perinorte está en proceso.

Indicó que el motivo de la clausura se va a manifestar a través de un comunicado oficial.

‘Lo que pasa es que hay diferente causal en cada tienda, no es lo mismo para todas las sucursales de Bóxito y por eso no podemos dar a conocer nada porque hay un tema de confidencialidad y se tiene que salvaguardar. Las actuaciones que ya fueron llevadas a cabo y que fueron motivo de clausura se debe a situaciones que ya habían ocurrido y que las diligencias no pudieron proceder’, expresó.

Agregó que: ‘Esto es lo que vamos a manifestar en el comunicado, no sabemos cuándo será emitido, porque es una decisión de comunicación social por el operativo y todo lo que ocurrió después, ya que los medios de comunicación han dado parte en diversas versiones. En algunos portales se habla de productos piratas en venta, y en realidad no es ésa la versión, No queremos caer en esa situación porque no fue así. No podemos indicar cuál fue el motivo o la situación que dio este tema de clausura con la empresa Boxito’.

Negociaciones

‘Esto se está tratando en el Gobierno del Estado, no podemos sacar a medios hasta que se resuelva esta situación, porque está impactando a diferentes regiones diferentes zonas y es un tema de gobernabilidad, no en el sentido de que causen problema sino de que el gobierno del estado debe estar enterado de la situación de lo que estamos haciendo, es dar parte de manera oficial al gobierno del estado’, expresó.

Al cuestionársele quien participó en el operativo, señaló que ‘dependiendo del municipio y del estado fueron diferentes las policías solicitadas, esto es parte del procedimiento. En el caso de Mérida de manera inicial participó la policía del estado y después la policía federal.

Al preguntársele si fueron cinco sucursales, respondió: ‘No, probablemente seis, aquí hasta que el operativo haya concluido’.

Recalcó que el comunicado aún no puede emitirse pues muchos de los temas dependen de una información de la Secretaría de Economía federal, y para no causar situaciones a la propia empresa y a los titulares de los derechos, o quienes ejercieron en el caso de la solicitud que su caso derivó en la clausura de algunas de las sucursales’.

‘Obviamente hay alguien que se sintió perjudicado y fue quien promovió la denuncia. Efectivamente no es una situación de ejercicio de acción, es una situación de potencialmente afectado. La denuncia se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero hay diferentes tipos de denuncia, no puedo decir más porque hay secrecía. Lo que se pueda aclarar es que no se trata de piratería fue otra cuestión’, indicó.

‘Para algunos aplica y para otros no, unos operativos lo que nosotros tenemos es efectivamente un tema de querella a iniciarse y otros a continuar en el tema de procedimiento, entonces no podemos señalar los procedimientos de continuidad. Estaríamos hablando de las sanciones que generaron la clausura y otros de procedimiento inicial que sería una cuestión de evasión de derechos’, dijo.

Agregó que en el caso de las tiendas que se clausuraron sigue que no solo pagan una multa y listo, ‘debe haber una regularización en torno a lo que hoy ocurrió, continúan en el entendido de que así será con el uso indebido; habrá solo entrada de los titulares de los apoderados con nosotros como autoridad rectora, ahí se podría tener una situación de continuar con la clausura, pero si corrigen la situación se procederá a quitar los sellos’.