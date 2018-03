Borrachito tiene hartos a vecinos del sur de Mérida

Borrachito en el Sur de Mérida

Cansados del alcoholismo y del descuido en el que tiene su predio, vecinos de la Colonia Melitón Salazar ubicada en el sur de la ciudad de Mérida se dicen hartos de esta situación; ya que en el lugar que utiliza como vivienda se puede observar basura y malesa, y para muchos vecinos esto podría derivar en un foco de infección para los que habitan cerca de esta casa.

Ubicada entre la calle 99-A y 64-H, en la casa de este individuo notablemente se ve el descuido y desorganización que impera en el predio.

Se puede observar un perro que al parecer es violento, la basura se acumula y despide fetidez en la zona. Otra de las preocupaciones de los vecinos, es que esta persona cada vez que se encuentra ebrio, insulta y amedentra a las personas que pasan por el lugar, por lo que piden a autoridades tomar cartas en el asunto.

Damián Gonzalez/ Vecino de la Melitón Salazar

“Es un borrachito el que vive ahí, a lado vive su hermana y ella lo defiende; pero nosotros creemos que ese descuido del señor puede generar un foco de infección; además que a veces se pone violento”.

Doña Lili/ Hermana del teporochito

“No entiendo porque se molestan los vecinos; mi hermano si toma mucho, pero no es malo, solo que lo provocan. Además cada quién vive como quiere, no se por qué no lo dejan en santa paz”.

Doña Lili/ Hermana del teporochito

David Moreno/ Elemento de la SSP

“Vecinos nos han comentado algo, pero cuando pasamos no hemos visto a la persona cometiendo algún delito, por lo que no podemos proceder de ninguna manera en contra de él; pero por eso no podemos proceder”.