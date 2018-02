Boleador de Mérida ha dado estudios a sus 6 hijos con su oficio

Boleador de Mérida

El Centro Histórico de Mérida es un punto de encuentro de diferentes personajes icónicos para la capital yucateca. Calesas, trovadores, vendedores de artesanías; pero otro de los personajes que recurrentemente se ven en la Plaza Grande, son los boleros de zapatos.

Y don Gilberto Bacab Sánchez, de 68 años, es uno que ha dedicado más de 10 años en la limpieza y cuidados de los zapatos de sus clientes. ‘Sale para comer, al día tengo como cuatro, cinco o hasta 10 servicios cuando bien me va, pero eso no pasa muy diario. Por boleada yo cobro entre 25, 30 o 35 pesos, dependiendo del zapato y lo que tenga que usar’, explicó el sexagenario.

Sostuvo que para obtener una buena boleada primero ‘se da una pasada de jabón de calabaza primero, tinta, se pone crema para zapatos, después grasa para calzado encima y por último a darle una buena boleada, hasta que salga el brillo’, refirió Bacab Sánchez.

Por otra parte, platicó que este oficio le ha dado muchas satisfacciones. ‘Tengo clientes fijos que vienen una o dos veces a la semana, y a veces me dan propina, además de la boleada, porque les gusta mi trabajo; eso me hace sentir bien’.

COMODIDAD

También, dijo, que este oficio le gusta porque es uno que puede hacer sin lastimarse o cansarse como en otros empleos que requieren de una buena condición física. ‘Como ya estoy viejo, ya no puedo hacer trabajos pesados y me siento bien con este trabajo’, sostuvo quien anteriormente se dedicaba a acomodar vehículos como ‘viene-viene’.

Por lo general, subrayó, todos los días se le puede encontrar en la Plaza Grande de Mérida, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ‘Dependiendo como esté el día me quedo, si no hay nada, a veces me voy más temprano, como a las 7 de la noche’, externó.

Don Gilberto proveniente de Xmatkuil, es un ejemplo de vida que ha sacado adelante a su esposa y a sus seis hijos, quienes cuentan con estudios y ya están casados, y al día de hoy le han dado un total de ocho nietos. Para finalizar, el entrevistado también explicó que sus ganancias no son abundantes, pero dan para llevar el sustento día a día a su esposa. También, indicó que el único gasto que implica ser zapatero en el centro, es la aportación de 200 pesos que tiene que dar mensualmente al Sindicato de Boleadores para poder trabajar.