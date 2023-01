Bloqueo en Chichén Itzá: conflicto entre ejidos y el INAH cumple una semana

Este lunes se cumple una semana desde que ejidatarios, artesanos, vendedores y prestadores de servicios turísticos del municipio de Tinum y aledaños, bloquearon la carretera federal 180 para impedir el paso hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán.

Las barricadas se encuentran a las afueras de los poblados de Pisté e Xcalacoop, para impedir la llegada de turistas al sitio patrimonial en cualquiera de los dos sentidos de la carretera.

Lejos de parecer resolverse el problema, la situación parece empeorarse ya que el comisario ejidal de Xcalacoop, Jeremías Cimé Ciau, declaró que para mantener el cierre vial comenzaron a recibir apoyo de agrupaciones indigenistas como la Unión de Comisarios Unidos del Oriente y el Frente Campesino de Yucatán.

Con el respaldo de estas agrupaciones, indicó, existirían alrededor de 165 presidentes ejidales de todo el oriente de Yucatán quienes estarían dispuestos a sumarse a la lucha, bloqueando además la carretera de cuota Mérida-Cancún y el tramo 4 del Tren Maya.

Las manifestaciones por parte de los ejidos pertenecientes al municipio de Tinum, comenzaron desde el pasado lunes 2 de enero de 2023, para exigir la destitución de Marco Antonio Santos Ramírez, actual director de la zona arqueológica y funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Tanto los ejidatarios, como vendedores, artesanos y guías locales, piden a la dependencia federal que lo separe de su cargo, pues han denunciado supuestos actos de corrupción y discriminación hacia las personas locales, para favorecer a prestadores de servicios turísticos foráneos. Además, lo señalan como la persona que está detrás de detenidas obras a favor de sus ejidos.

En respuesta, el INAH en Yucatán asegura que está abierta a dialogar, pero no hay razón para destituir a Santos Ramírez del cargo que ocupa desde el 2014. Además, el encargado del despacho de esta dependencia, Arturo Chab Cárdenas, aseguró que no existe ninguna denuncia formal en contra del director de Chichén Itzá y por lo tanto no hay razón para prescindir de sus servicios.

Por su parte, Santos Ramírez indicó que las supuestas obras importantes para los ejidos de Tinum se tratan de la construcción de un estacionamiento para que cobren a los turistas en un terreno con vestigios arqueológicos, así como obras de repavimentación, construcción de sanitarios y de un domo metálico, las cuales no corresponden al Instituto.

Asimismo, el director de Chichén Itzá aseguró que sus acciones están apegadas a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, por lo que aún siendo separado de su cargo como director, no cambiará la postura del Instituto ante solicitudes que legalmente no pueden ser aprobadas.

