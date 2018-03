Blindan a La Península de Yucatán contra transgénicos

La entidad mantiene su liderazgo como exportador de miel a Europa

La Península de Yucatán está blindada jurídicamente contra la, gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que garantiza a los productores no solo la comercialización que ya tienen con países europeos, sino también la. Un amparo que concedió el Juzgado 1o. de Distrito en 2012 revocó los permisos deque las autoridades agropecuarias y ambientales otorgaron a la empresa transnacional, promotora de productos transgénicos, por lo que ésta no puede sembrar en Yucatán, pues de contravenir esa disposición estaría violando el amparo federal. En el aspecto legal, la abogada de la organización ambientalista Greenpeace México, María Colín Olmos explicó que la sentencia definitiva. Dijo que al ser declarado libre de transgénicos, Yucatán es el primer Estado del país en lograr esta declaratoria por mandato judicial, lo que se convierte en una enorme victoria ciudadana y ambiental porque. El cultivo de granos transgénicos afectaría toda una economía de un sector productivo, en este caso el de la miel orgánica donde hay productores, comercializadores y exportadores. Denunció que la Sagarpa promueve “esquizofrénicamente” el cultivo de transgénicos, cuando sabe que ese tipo de siembra no puede convivir y coexistir con la producción de la miel. El exportador Federico Berrón, dijo que en 2011 y 2012 se detectaron embarques de miel contaminada y eso influyó en los bajos precios en el mercado europeo. Incluso, esas remesas fueron pruebas en el amparo. En 2014 no hubo miel contaminada con organismos genéticamente modificados. En el amparo se reconoce el derecho al trabajo de las comunidades indígenas. Por otra parte, México destaca en el top ten de producción de miel con 57 mil toneladas al año ocupando el quinto lugar a nivel mundial; Yucatán y Campeche, son los principales productores. La miel es una sustancia que además de poseer grandes riquezas naturales y beneficiosas para el cuerpo, también es utilizada para la creación de productos cosméticos y de belleza, como shampoo y máscaras para pestañas. Este producto denso, ambarino y muy dulce también se usa para elaborar pan, golosinas y bebidas, y como elemento curativo, pues ayuda a aliviar la tos, mejora la memoria y genera energía a las personas que realizan actividad física. También favorece la producción de fosfatos orgánicos que regulan el ritmo cardíaco y estimula el riesgo coronario, influye sobre las enfermedades reumáticas y en el metabolismo hepático, además tiene un efecto desintoxicante en el organismo y es un extraordinario reconstituyente. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), México produce anualmente más de 57 mil toneladas de miel, con lo que el país se coloca como el quinto productor a nivel mundial de este producto. Los estados productores de miel son: Yucatán y Campeche, en donde al igual que en otras entidades se realizan buenas prácticas para asegurar la calidad de su producto. Por ello, la miel producida en México es una de las más cotizadas en el mundo. De ahí que la apicultura juega un papel importante y constituye una actividad proveedora de materia prima para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética nacional e internacional, además de que en el sector agropecuario es fundamental para el ingreso económico de muchas familias mexicanas. En la apicultura moderna la colonia es introducida en una caja construida por el hombre llamada colmena, ello permite criar abejas de manera racional para beneficios económicos del hombre. Por ello, es importante que las abejas no desaparezcan, pues no sólo aportan miel o jalea real sino que son guardianas del ecosistema, porque son indispensables para la polinización, lo que permite la reproducción de las plantas. Las abejas polinizan 71 de las 100 especies de cultivo en el mundo, pero el cambio climático en el mundo, los pesticidas y parásitos las están exterminando. Para obtener un kilo de miel, una abeja realiza un promedio de 200 mil vuelos.