Billy tendría los días contados en el FUTV

Socios del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) aclamaron a Jorge Zapata López, mejor conocido como el “Chino”, para sustituir en el cargo al actual secretario General, Héctor Fernández Zapata, mejor conocido como “Billy”, debido a los constantes y graves errores que ha cometido y que le ha costado el desprestigio al sindicato.

Lo anterior se escuchó de la mayoría de los socios quienes cuestionaron el informe económico de “Billy”, así como la que se da en casas que tiene en el puerto de Telchac, aunado a la compra de un rancho a costillas de los socios.

De hecho, trascendió que “Billy” mandó a socios afines a cortar todos los ramones que hay en sitio que tiene el Volante en el Periférico, y en una camioneta y con gasolina del Frente lo trasladaron a su rancho, el cual ha causado polémica.

Durante el evento de ayer realizado en el deportivo de esta organización, Fernández Zapata manipuló la solicitud de voto secreto para las elecciones que se realizarán el próximo 15 de junio, aunque la fecha no ha sido confirmada.

Enterado de que no contaba con la mayoría de la aprobación, a pesar de que se infiltró gente que no son socios, “Billy” se aferró al voto abierto. Sin embargo, el comentario general fue que Héctor Fernández debería tener una salida honrosa renunciando de inmediato, aunque para muchos esto no pasará.

Durante su intervención, el “Chino”, quien es la nueva figura que competirá contra el actual dirigente del sindicato, pidió cuentas claras a la mesa directiva y manifestó que hoy los taxistas tienen caras tristes, debido a que sus ganancias han disminuido. “Los socios no buscamos culpables, pero las épocas han cambiado y ahora piden transparencia y austeridad”, sostuvo.

Ylmar Pacheco