Beatriz Morales presenta la exposición “Planos Disfrazados” en el MACAY

A Beatriz Morales le gusta vivir entre el caos de la Ciudad de México y el playground de Berlín. Nacida y criada en la Ciudad de México, Beatriz Morales desarrolló sus habilidades de forma auto-didáctica desde temprana edad.

La artista dejó su país natal en 2001 para emprender estudios formales en pintura, cerámica y diseño de moda. En su trabajo, Morales combina un enfoque expresionista abstracto con componentes figurativos e ilustrativos, así como una fuerte dimensión de la investigación en las relaciones de color.

Beatriz Morales considera que el verdadero reto en la profesión es el entender que el mundo del arte no tiene nada que ver con la historia romántica del caballete y el mecenas que algún día descubrirá tu talento.

Beatriz Morales vive y trabaja en Berlín y tiene muy clara cuál es su dinámica creativa. “La importancia de tener más información y la problemática de interpretar según la verdad de cada quien, es uno de los temas más recurrentes en mi obra. Yo no me considero una artista política, sin embargo mis obras están basadas en situaciones específicas de tono violento”, comenta.

Beatriz Morales admite que empezar a entender el sistema del arte puede ser bastante abrumador pero sí existen caminos que le han permitido enfocarse en lo que realmente le interesa.

“Utilizo como recurso manchas como primer gesto para comenzar cada obra. Tengo una obsesión por las manchas, para mi representan un lenguaje muy completo, siempre obstruyen una superficie inferior lo cual crea una fricción automática que me remiten a lo oculto, lo sucio, una marca, una sombra, un objeto diferente al resto, un acto de negación, el accidente incómodo. La mancha de color obstruye justo en el punto clave de la imagen que tiene la información completa. Por ejemplo en mi serie "Hidden Truth" (verdad oculta) aparecen personajes que nos dan la espalda, no podemos identificar ni su rostro ni su origen, ni el contexto, sabemos que está pasando algo, pero no exactamente qué. Es un misterio que permanecerá sin respuesta”, aseguró.

“En esta profesión se chambea muy duro y no basta con tener un crecimiento creativo, hay que saber muchas otras cosas”, reconoce Beatriz Morales.

Totalmente honesta, Beatriz nos confía un padecimiento contra el que ha tenido que adaptarse. “Tengo ambliopía, por lo que me es imposible enfocar con mi ojo izquierdo así que utilizo un parche solo al trabajar, básicamente como un pirata, se vuelve bastante complicado cuando tengo que trabajar por muchas horas. Aunque tengo que admitir que hay veces que me cubro el otro ojo para aprovechar el efecto. Así que los cines 3D no son para mí”, dijo.

Tratar de ser independiente no significa tener que trabajar en solitario. Esta es una de las mejores lecciones que he aprendido Beatriz Morales y se dio en gran parte a que desde hace 8 años vive en Berlín.

Del 2001 al 2019. Beatriz Morales ha realizado exposiciones individuales en Casa Lamm Salon Proust, Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, Museo de Arte Moderno, Museo de la Cancilleria; Museo de Arte Contemporaneo Rufino Tamayo, Gallery Weekend (todas estas en la Ciudad de México), Beirut Art Residency Open Studio (Beirut); Salone del Gusto Turin y la Universitá UNISG Pollenzo (ambas en Italia); Gruppenausstellung Gallery Iris Schuhmacher, Sensitivo, Takt Gallery, Berliner Liste Contemporary Art Fair, Kunstraum Tapir, Embajada de México, Foreign Affairs by art perspectives(todas estas en Berlin, Alemania); Forum Kunst und Architektur, Gruppenausstellung, Gallery Lavagna St. Paul de Vince, Galerie NH (estas tres en Francia); Bordeaux Portrait, Bosshardt/ Sikemeier, Binningen y Bosshardt/ Sikemeier, Binningen, (Suiza); ICM (Austria); Dallas Art Fair; Exhibition (Estados Unidos) y Galería Drexel (Monterrey).

La exposición “Planos Disfrazados” que se inaugura este viernes 24 de enero en el Museo Fernando García Ponce MACAY, será la primera de Beatriz Morales en el 2020.

