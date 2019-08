Basureros de Mérida no se llevan la basura sino les dan dinero para los “chescos”

Basureros de Mérida no se llevan bolsas de basura sino les dan dinero para el “chesco”

Vecinos del Fraccionamiento Francisco de Montejo, al norte de Mérida, se quejaron de que los recolectores de basura de la empresa Pamplona no se están llevando la basura sino se les da “propina para el chesco", aunque estés al corriente con el pago del servicio.

La molestia de los vecinos fue manifestada en grupos de Facebook de Mérida.

La denuncia se hizo en Facebook a través de un grupo de vecinos, donde un hombre de nombre Harold preguntó si alguien más tenía problemas con los trabajadores de Pamplona, ya que al no darles dinero, no se llevaron su basura pese a estar al día en sus pagos.

Los vecinos del norte de Mérida dijeron estar hartos de estas prácticas.

Debido a la publicación que realizó, varios ciudadanos que le pagan a dicha empresa por recoger su basura, también se quejaron de que los empleados no se llevan los desperdicios sino se les da dinero aunque estén al corriente con sus pagos.

“Lo mismo me hacen. Los basureros que pasan los martes se llevan la basura de mi vecina y la mía la dejan porque no les doy su ‘propina’”, comentó una vecina de nombre Fanny, quien compartió el malestar por este tipo de actitudes.

Los recolectores de basura de la empresa Pamplona de Mérida condicionan la recolección de basura.

“Son groseros, no se llevan toda la basura y además exigen que les des dinero. Si les das 20 o 30 pesos ponen su carota y dicen que eso no les alcanza para el chesco”, mencionó otra vecina afectada, quien no quiso que se publicara su nombre.

Dale clic a la estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Con bolsas de basura cubren a un muerto en Mérida

“Tengo que dar 20 pesos cuando pasan o no se la llevan”, comentó otra mujer del rumbo, mientras que otra ama de casa señaló que en una ocasión les dijo que les iba a reportar y a los basureros no les quedó otra opción que llevarse su basura.

Los basureros dejan basura tirada en la calle luego de llevarse la basura.

Asimismo, otra de las quejas que se recibieron es que los que sí se llevan la basura lo hacen de manera poco profesional, ya que dejan tirados residuos de basura en la calle, sin que se den a la tarea de recogerlos ellos mismos.