Basura de ambulantes da mala imagen al centro de Mérida

La basura y pestilencia en los alrededores de los mercados municipales de Mérida es evidente, y durante un recorrido por esta Casa Editorial se pudo constatar el descuido y la poca civilidad de los vendedores ambulantes, quienes sin problema alguno dejan sus desperdicios debajo de las aceras, sin que autoridades municipales realicen el saneamiento adecuado de esta zona.

En la calle 64 con 65 y 67 del centro de Mérida, se pudo constatar que paseantes han mostrado su molestia por la basura generada por el ambulantaje, sin que autoridades hagan algo al respecto. A pesar de esto, los ambulantes aseguran que el ayuntamiento pasa a determinadas horas y se lleva la basura.

“Ahorita deben pasar, por eso se ve así, pero sí lo limpian. Pasa uno del ayuntamiento y se lo llevan. Pero esto es normal por aquí, porque te repito siempre pasan por la basura”, señaló doña Guadalupe Pech, vendedora.

Esto no es justificante, y da mala imagen al turismo, pero es un problema constante en los alrededores de los mercados de la capital yucateca, lugares que también han sido señalados por la venta de estupefacientes, así como de prostitución y de “nido” de ladrones que diariamente acechan a las personas que acuden a comprar sus insumos.

Por su parte, don Fernando Canché, una persona de la tercera edad que desde pequeño acude a estas centrales de abastos señaló: “antes no se veía así los mercados, no sé si es culpa de las personas, de los vendedores o de las autoridades, pero está feo como lo han dejado; apesta en cada esquina, y aunque pasen a recoger la basura siempre apesta. Igual los puestos dejan su basura pero los de salubridad no les dicen nada”.

_Eduardo Uc