Barrera y Paz confrontados por visita de Adán Augusto

El senador Raúl Paz Alonzo recriminó las declaraciones del alcalde Renán Barrera Concha, quien hubiera referido que el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández solo visitaba Yucatán como parte de una gira artística.

Posterior a la presentación del Sistema Metropolitano de Manejo de Residuos, el edil fue entrevistado y cuando se le pidió su opinión respecto a la visita del funcionario federal, respondió de manera poco profesional y dijo que era parte de su gira artística.

“Yo creo que es parte de la gira artística de poder estar, de alguna manera el voto de los legisladores para que aprueben la reforma constitucional”, no conforme el alcalde pidió que la reunión con los legisladores “sea una reunión cordial y no un acto de presión”.

Ante estas declaraciones, el senador le respondió al alcalde recordándole los problemas de inseguridad, abuso de poder y negligencia, en el que cayó la policía municipal específicamente, por la muerte del joven veracruzano Eduardo Ravelo.

"El alcalde Renán Barrera no tiene autoridad moral para decir ese tipo de cosas, sobre todo hablando de seguridad, si no vean lo que pasó en Mérida hace menos de un año", dijo el ex panista.