Barrer con las mañas y vicios del PAN

Considerado como el bastión panista más importante de Yucatán, la ciudad de Mérida hoy está en el centro de las acusaciones por amenazas, compra de votos y “padrinos” atrás y a un lado de por lo menos dos de los tres aspirantes a la presidencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional.

Son tres quienes pretenden llegar a la presidencia del CDM del PAM en Mérida: Cecilia Patrón Laviada, actual diputada federal; Josué Camargo Gamboa, ex diputado local y ahora ex director en la comuna Meridana y Ricardo Helguera Febles, quien se ostenta como un militante de convicción y que promete no buscar cargos posteriores de llegar a la dirigencia albiceleste.

Aunque este último asegura que por ahora el proceso interno “va bien”, él mismo prende los focos de alerta al revelar que ya ha interpuesto dos denuncias en la Fiscalía General de Yucatán por hechos de posible carácter delictivo relacionado con el proceso de elección panista, al haber recibido amenazas de muerte vía mensajes electrónicos.

“Nunca en mi vida había sido objeto de amenazas y ahora que levanto la mano para participar en la contienda para renovar la dirigencia de Mérida, me llegan de pronto”, dijo.

Al tiempo muestra mensajes en los que textualmente además de ofensas le advierten con andar con mucho cuidado porque hasta podrían decapitarlo junto a otra persona de nombre Fredy “hasta podemos darle el tiro de gracia”, advierten en los mensajes.

Otro de los textos amenazantes enviados al aspirante y que están siendo analizados por la policía cibernética de la Fiscalía menciona: “los tenemos bien ubicados y te aseguro de no ceder nos estaríamos viendo en tu velorio, no es una amenaza, es una advertencia”, señala el mensaje.

Dijo que esas amenazas no lo detendrán en su labor de convencimiento hacia la militancia panista para recuperar la tradición de su partido y sacar la corrupción de las filas albicelestes.

El aspirante Ricardo Helguera Febles, convocó a los militantes del PAN a cerrar a filas para acabar con la compra de votos, el condicionamiento político y las amenazas, las cuales no han permitido el crecimiento de su partido.

Si hacemos las cosas igual que en el PRI o en Morena estamos condenados al fracaso, advierte el aspirante Helguera Febles

Y pone un claro ejemplo: la designación de Ricardo Anaya como candidato presidencial. “Cuando hay imposiciones estamos condenado al fracaso”.

La compra de votos, las intimidaciones, las amenazas de quitarle el trabajo a quienes no apoyen, los compadrazgos y los moches, son una larga lista de acusaciones que por siempre han perseguido al PAN y ahora en la elección interna para renovar la dirigencia de Mérida, no es la excepción.

Por eso debemos atender la voz de la militancia, que nos pide, nos exige de regreso aquel PAN que predicaba Manuel Gómez Morín, Carlos Castillo Pereza, Víctor Correa Rachó. Ese PAN es el que quiere la militancia y por el cual estoy luchando, asegura Helguera.

“Y el pan que propongo donde no exista corrupción, moches ni arreglos bajo la mesa”, dice tajante Helguera Febles.

El aspirante Helguera Febles admite que un padrón de mil 500 militantes para una ciudad con los habitantes que tiene Mérida y un estado con la presencia del PAN y su intermitencia en el gobierno estatal y en la presidencia de Mérida, “es muy poco”.

Por eso se apresura a decir que de ganar, ha hecho dos compromisos fundamentales con la militancia, uno trabajar para duplicar ese padrón, es decir en vez de mil 500 que sean 3 mil, y dos, no buscar ningún cargo, mantenerse como dirigente, ya que ese es otro de los problemas que aquejan al Comité Municipal de Mérida, que todos quieren utilizarlo como trampolín político.

Por separado el ex diputado local Josué Camargo Gamboa, también dio a conocer sus intenciones de contender por la dirigencia municipal del PAN Mérida.

Para Camargo Gamboa, la contrincante a vencer en esta contienda interna es Cecilia Patrón Laviada.

Tras presentar su renuncia en la Dirección de la Unidad de Planeación y Gestión en el ayuntamiento que encabeza Renán Barrera Concha, Camargo Gamboa, quien se distinguió en la pasada legislatura por una actuación bastante anodina, ahora se prepara para contender en la elección que se efectuará el próximo domingo 11 de agosto.

Expone una propuesta muy similar a la de Helguera Febles, en el sentido de mantenerse en la dirigencia en el caso de ganar, no aspirando a cargo público alguno, en las elecciones intermedias.

