Bárbara Fox, ejemplo de superación y actitud positiva ante las adversidades

Bárbara Fox es la primera mujer transgénero yucateca, quien pese a todos los obstáculos que ha tenido en la vida ha sabido cómo reponerse.

“Desde los 6 años yo sabía que no era lo que veía en el espejo, yo sabía que era una niña y no Leonardo como me decía mi mamá; yo jugaba con muñecas, me vestía como niña y me ponía sus zapatos. Ella no aceptaba que ‘su hijo’ fuera diferente. En cambio mi papá siempre me apoyó, tuve que estudiar una carrera pero, terminando, me fui a probar suerte para cumplir mis sueños”, comentó.

Con el apoyo de su padre inició a participar en festivales de la escuela bailando jarana. Fue en un concurso de belleza que se llamó Señorita Yucatán donde apareció por primera vez como mujer y en donde nació “Ámbar”. Ese fue el inicio de su carrera por toda la Península de Yucatán.

Decidió entonces buscar otras metas. “Desde jovencita me fui a tocar puertas a la Ciudad de México, quería hacer una gran carrera en el cine, en el teatro, en la música, no sabía cómo empezarla, pero me aventuré a emprender mi sueño”.

“Comencé como vedette en el bar “Las Fabulosas”, donde me dieron la primera oportunidad; después pude entrar a Bellas Artes a estudiar actuación. Trabajé con grandes comediantes de esa época como Carmen Salinas. Maribel Guardia, Maribel Fernández y Rafael Inclán entre otros”, señaló.

En ese tiempo ya había comenzado la transformación de su cuerpo, pues tomaba hormonas y ya tenía busto. Cuando se desató el travestismo y comenzaron los desnudos, ella sufría porque no podría realizar uno tal cual y llegó a pensar que su carrera había terminado. “En ese tiempo también me enamoré y ese amor me ayudó mucho para que mi carrera no terminara y no me rindiera. Él me aceptaba como era, veía mi lado femenino y eso a mí me dio mucha seguridad por lo que comencé a analizar el operarme; busqué doctores y encontré uno con el que me sentí segura y decidí hacerlo: me hicieron la vaginoplastia”, mencionó Bárbara. Vino un cambio de identidad total, ya no era Leonardo sino Andrea Elizabeth Morena.

Por una desilusión amorosa decidió regresar a su natal Yucatán, pero después de haber hecho cine, teatro y cabaret en la capital tuvo que comenzar desde cero o mejor dicho retomar lo que dejó al irse a la Ciudad de México; hizo un calendario en el 2014 y hasta el día de hoy sigue dando shows. “Ahora promuevo la cultura de mi tierra, pero sobre todo me he enfocado mucho en ayudar a los jóvenes, porque son el futuro, son el mañana”, señaló la actriz.

A sus 62 años, Bárbara Fox tiene más sueños y más vida que nunca. “Estoy preparando nuevos proyectos, he editado un libro biográfico que creo puede ayudar a muchas personas a salir adelante pese a los obstáculos”, finalizó.

_Eliza Ongay