Bancos en Yucatán acumulan 7 mil quejas

El año pasado los bancos que operan en México acumularon 6 millones 906 mil reclamaciones de clientes, entre las que destaca el manejo de tarjeta de crédito; en Yucatán el sistema financiero acumuló 6 mil 346 quejas, siendo Bancomer el que obtuvo el primer lugar con 645 quejas, seguido por Banamex con 629 con base en el reporte anual de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La estadística refiere el periodo de enero a septiembre de 2018, lo cual representó un 3% más de reclamos comparados con el mismo periodo del 2017.

Al presentar la actualización al tercer trimestre de 2018 del Buró de Entidades Financieras, la Condusef detalló que los clientes de los bancos reclamaron 21 mil 447 millones de pesos, 21% más que el año previo, de los cuales las instituciones financieras abonaron 10 mil 13 millones de pesos, pero no proporciona el dato desglosado por entidades federativas.

De acuerdo con datos de la Condusef, el banco con el mayor número de reclamaciones de sus clientes a nivel nacional fue CitiBanamex, con un millón 772 mil casos, 18.6% más que lo registrado el año previo. Le sigue Santander, con un millón 688 mil, equivalente a un alza de 63%, y en tercer puesto se ubicó BBVA Bancomer, con 847 mil 349 quejas, lo que representa una reducción de 56% contra el tercer trimestre de 2017.

Esto indica que Bancomer redujo en poco más de un millón de casos los reclamos de sus clientes. En cuarto lugar se ubicó Banorte, con 840 mil quejas, una reducción de 8.9%. El quinto puesto correspondió a HSBC, con 530 mil reclamaciones, 55.9% más respecto a 2017.

Scotiabank tuvo 271 mil 192 casos, para un alza de 69.4%, mientras que Inbursa generó 225 mil 540 reclamaciones, una reducción de 27.2%. En octavo puesto se ubicó Banco Azteca, con 183 mil 411 quejas, que significaron un repunte de 21.6% respecto al tercer trimestre de 2017.

“El 74% de las reclamaciones del usuario a las instituciones financieras tiene que ver con cargos no reconocidos; en segundo término, con un 5%, la no entrega de la cantidad solicitada, y en tercer lugar, 4% ha presentado reclamaciones porque el pago domiciliado no fue aplicado de manera correcta. Estas tres causas de reclamación están estrechamente ligadas al uso de la tarjeta de crédito y débito”, dijo la Condusef.

Ante las reclamaciones de sus clientes, el organismo impuso mil 177 multas a los bancos por un monto total de 51.2 millones de pesos. La Condusef explicó que, en términos generales, en el periodo de referencia las quejas por malos servicios del sistema financiero en México fueron 7 millones 28 mil, esto es 3.3% más que en el mismo periodo de 2017, siendo los bancos las entidades con mayor número de quejas.

Al igual que en el reporte anual de la Condusef, los principales rubros de quejas se dan en la localidad por cargos no reconocidos en el pago de tarjetas de crédito.

El segundo concepto es la no entrega de la cantidad solicitada, y en tercer lugar porque el pago domiciliado no fue aplicado de manera correcta.

Todas estas causas están ligadas al uso de la tarjeta de crédito y débito, reportaen su informe anual la Condusef.

En relación al año 2017 con el 2018, el estudio de Condusef arroja que Trans Unión de México SA Sociedad de Información Crediticia, pasó de 643 a 988 quejas, es decir que aumentó un 12.7 por ciento.

Sin embargo, Bancomer tuvo un crecimiento en quejas al pasar de 643 a 988, lo cual representa un 53.7 por ciento.

El tercer lugar lo ocupa Banamex con 629 quejas, aunque el año antepasado tuvo una queja más.

Banorte ocupa el cuarto lugar con 431 quejas, superando las del año pasado que fueron 402.

Santander se colocó con 379 quejas en tanto que el año atepasado tuvo 304.

Otra institución bancaria fue HSBC con 309 en tanto que el año antepasado generó 224 quejas.

La Condusef informa que el reporte se realiza en general a nivel nacional, pero no desglosa los montos de las multas aplicadas a los bancos por Estado, ni el reclamo de los clientes de la banca comercial, por lo que se maneja con secrecía según la dependencia.