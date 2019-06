BUENAS NOTICIAS: Aumenta la venta de sabucanes en Mérida

Aumenta la venta de sabucanes en Mérida

Comerciantes del Mercado Lucas de Gálvez en el centro de Mérida reportaron un incremento en las ventas de sabucanes, luego de la aprobación de la iniciativa que elimina el uso de bolsas de plástico y popotes en Yucatán.

Según los vendedores de este centro de abasto de Mérida, esta medida ya causó efecto en la población, al grado de que varias personas han optado por adquirir este tipo de bolsas para utilizarlas a la hora de hacer el mandado.

Judith Domínguez Casanova, vendedora del mercado de Mérida mencionó que en las últimas semanas se registró un aumento de un 30 por ciento en las ventas de sabucanes, “algo que no había pasado desde hace mucho, van a eliminar las bolsas de plástico en los supermercados y prefieren éstas que comúnmente se llaman sabucán, no era tan demandado pero como van a eliminar las bolsas, los popotes, están buscando sustitutos” explicó.

Hay diversos tamaños de sabucanes, los cuales van desde el tradicional para ir a hacer el mandado, hasta los más grandes que sirven para ir al supermercado. “Si van a hacer su quincena, llevan los grandes. Ahora, si van a comprar poco, llevan el mediano. Si van a hacer el mandado compran los pequeños”, comentó. Informo que los precios de los artículos van de los 8 a los 100 pesos, según el tamaño y su resistencia.

La ciudadanía de Mérida a favor de cuidar el planeta opina al respecto del uso de Sabucanes:

La señora Norma Polanco mencionó “prefiero utilizar este tipo de bolsa para ayudar a la naturaleza, pues ésta no requiere de ser desechada de manera continua, tengo varios en mi casa”. Por su parte Antonia Barbudo, dijo “esas bolsas de sabucán no me gustan pero son buena opción, estoy a favor de que se eliminen las bolsas de plástico y pienso que si es una buena medida”.

