Ayuntamiento ignora ‘arboricidio’ en Mérida

Vecinos de la colonia Yucatán señalan que el Municipio no ha intervenido en una demanda para evitar la muerte de un longevo árbol

‘Creemos que es mucha ignorancia por parte de la gente, cómo es posible que habiendo tanta información sobre el cambio climático, sobre la protección al planeta y haya alguien con estas intenciones, por lo que hacemos un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto’, indicaron. RESPONSABILIDAD Artículo 98 del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico: los árboles, principalmente los que se ubican en espacios públicos de Mérida, son propiedad del Ayuntamiento. 'FICHADO' Los vecinos tienen en la mira a un posible responsable.

Te puede interesar

Un árbol de flamboyán, que ha vivido durante 52 años en la avenida Cupules a la altura de la calle 28, en la colonia Yucatán, actualmente es objeto de maltrato y múltiples intentos de acabar con él, mencionaron vecinos del lugar. Lo anterior se supo mediante una denuncia anónima, que informó que desde mediados de este mes los ataques contra este ser vivo han sido evidentes, pues ya le clavaron más de 20 clavos grandes. ‘Llamamos a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que tomara cartas en el asunto, pero ellos dijeron que no le competía más que al Ayuntamiento, y éstos sólo tomaron nota de lo que sucedía, pero nunca hicieron nada’, mencionó uno de los entrevistados que habló bajo anonimato. Ante la negativa de las autoridades, los lugareños se comunicaron con un equipo especial para lograr sacarle esos clavos, siendo sólo dos los cuales no pudieron retirar. Sin embargo, este mes fue captado una persona mientras arrojaba un químico en las raíces del árbol.Nuevamente, los vecinos han llamado a las autoridades y estás no han hecho nada al respecto, por lo que optaron vigilar más al árbol, regarlo, ponerle abono para que lo que hayan vertido no haga efecto y no muera, sin embargo, hay quienes dicen que una vez arrojado el veneno, el arbusto morirá. Los vecinos señalan que el árbol está en una esquina, frente a una casa que ha sido nuevamente adquirida, en la que dentro de ese terreno habían muchos árboles y plantas, pero este nuevo dueño se ha encargado de devastar el lugar, por lo que sospechan que esa persona tiene que ver con estos ataques al arbusto, pues no se explican quién o por qué alguien quiere acabar con una planta que no hace ningún daño y si un gran beneficio a la sociedad.