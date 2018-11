Ayuntamiento de Kanasín ignora a estudiantes



El Ayuntamiento de Kanasín ignora a los estudiantes de la preparatoria Antorchista de Nueva Generación, “Felipe Carrillo Puerto, ya que padecen la falta de agua potable, equipamiento y acceso seguro hasta la escuela, pese a las constantes solicitudes de apoyo al Ayuntamiento.



Para llegar a las aulas los educandos de la Escuela Antorchista tienen que caminar entre montes por lo que todos los días están expuestos a todo tipo de agresión por vándalos de la zona.

Mirna Noh Can representante estudiantil, de la Preparatoria Antorchista dijo que acudieron al Palacio Municipal de Kanasín a hablar con el Alcalde William Pérez pero los ignoró, mandó a su secretaria a decir que a finales de enero del 2019 regresen.

La gestión fue por mobiliario de los salones, entre ello, pizarrones, más sillas y equipo deportivo, así como balones de fútbol, básquetbol, voleibol, playeras y sobre todo la instalación de agua Potable que no hay en la escuela. Así como también la construcción de una calle que llegue a la Preparatoria Antorchista con alumbrado público porque tienen que pasar entre un camino con hierbas.

La preparatoria está ubicada en el fraccionamiento Vistana, a la altura de Villas de Oriente, pero el acceso a ella está en pesas condiciones.

“Metimos la solicitud desde el 25 de septiembre de este año, ya llevamos 2 meses llendo y viniendo y nos dicen lo mismo, prácticamente nos ignoran”, indicó.

“Lo que nos molesta es que desde un principio no los hayan dicho que no nos iban a apoyar, ahora salen con que no tienen los recursos para hacerlo”, señaló.

La Preparatoria está conformada con 30 alumnos, son 3 salones, y los maestros.

Fue gestionada y fundada por el Movimiento Antorchista, el cual les ayudó apoyándolos con sillas, así como pizarrones.

Por ello decidieron acudir al Ayuntamiento de Kanasín que es donde pertenecen, pero fueron ignorados por el Alcalde.

Ylmar Pacheco