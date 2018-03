Ayudar es servir a Dios: Bertha Alicia Rosado Rodríguez

Bertha Alicia Rosado Rodríguez

Su mensaje: “Todos tenemos un destino, yo nací para el tercer sector, para que mi vocación de servicio y la solidaridad sea útil a la gente; no creo que haya nacido para otra cosa. Nací para servir, me complace y me gusta lo que hago”.

Bertha Alicia Rosado Rodríguez como titular de la JAPEY ha impactado en el sur - sureste del país, y ha conseguido certificaciones a nivel nacional e internacional, por la labor emprendida a favor de agrupaciones civiles.

¿Cuál es su principal vocación?

Apoyar a la gente, a los que más lo necesitan porque es una misión en nuestra vida.

¿Miedo a la muerte?

No, porque creo en Dios. Sé que voy a vivir el tiempo necesario para c8nmplir la tarea que me haya encomendado

¿Cuál es el problema que más le preocupa en general?

La violencia, porque nos marca para toda la vida. Para el niño que la padece, el adulto que la sufre o la mujer que la vive. Y es un problema que se debe combatir desde todas las trincheras.

¿Cuál es su concepto del éxito?

Es algo que se vive rápido. Alcanzar la cima y tocar el cielo para bajar y continuar sirviendo a la gente, hacer el bien a los que te rodean porque servir al prójimo es ayudar a Dios.

¿Qué es mejor, soñar despierto o soñar dormido?

De las dos formas. Hay que aprender a soñar con los ojos abiertos, pero también cerrados, porque esto nos lleva al éxito, a trabajar, a estar plenos y ser felices.

¿Éxito, finalidad o tránsito de un punto a otro?

Tránsito de un punto a otro, porque debemos disfrutar el trayecto para alcanzar nuestras metas.

¿Su mayor satisfacción en la vida?

Mis tres hijos y ser abuela. Me encanta disfrutar a la familia porque es un sueño cumplido.