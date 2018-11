Ayuda a niña de dos años de Tizimín a salvar su vida

La señora Gelmy de Jesús Kumul del municipio de Tizimín, Yucatán solicita el apoyo de la sociedad para realizarle una operación a corazón abierto a la niña, Estrella Canché Kumul de apenas 2 años de edad quien nació con patologías de malformación en el corazón.

La niña forma parte de la lista de espera de los pequeños que necesitan de esta cirugía para seguir viviendo, la cual, además de ser sumamente riesgosa es un duro golpe emocional para los familiares.

De acuerdo con doña Gelmy la pequeñita de dos años fue sometida hace un tiempo a una primera operación en la cual le colocaron unas fistulas y le unieron las arterias a su corazón, sin embargo, debido al paso del tiempo, ahora Estrella necesita otra vez de una operación para unir otras arterias.

Para esta operación doña Gelmy solicita de 10 donadores de cualquier tipo de sangre además de dinero para que pueda pagar la hospitalización de la niña, medicinas y todo lo que implicará la recuperación ya que Tizimín no cuenta con todos los medios para realizar esta operación.

“Para Estrella es muy difícil vivir con este padecimiento, ella no puede hacer grandes esfuerzos, no puede tener sobre saltos emocionales y mucho menos puede llevar una vida normal. Nosotros aquí en Tizimín no tenemos el dinero para poder pagar todo lo que nos piden y de no hacerlo la vida de mi niña corre peligro”, comentó doña Gelmy.

Si usted desea ayudar a esta niña de dos años puede acudir a su casa ubicada en la colonia Santa Rita, calle 35 sin número por 60 y 62 del municipio de Tizimín o bien comunicarse al celular 986 109 06 82.



Cindy Manzanilla