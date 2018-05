Ay María! Regresa a la escena musical en Yucatán

Jorge Borges, compositor, cantante, guitarrista y productor, confirma en charla con “La Verdad Yucatán”, el esperado retorno de una banda joven que desea recobrar los logros obtenidos en su primera etapa.

¿Qué tan cierto es el rumor del retorno de la banda?

Pues es muy cierto, ya llevamos algunos meses preparando un nuevo show, estamos trabajando en la secuencia de todo, nos encontramos en eso, porque si vamos a volver será con un gran espectáculo que no solo sea una experiencia auditiva sino también visual, secuencias, músicos invitados, escenografía. Esperamos que en unos dos meses ya tengamos una fuerte presencia en eventos en el estado.

¿Por qué “Ay María!” detuvo su paso?

Tener una banda es como tener una relación de noviazgo pero con cuatro personas más. Llega un momento en que nuestras ideas y objetivos comenzaron a distanciarse, surgieron conflictos y decidimos ponerle pausa al proyecto en lo que cada quien reestructuraba su vida.

¿Qué sucederá con tu etapa como solista?

El tema que compuse, “Energía”, surgió por una decepción amorosa, la compuse, decidí grabarla y funcionó muy bien, tanto la canción como el correspondiente video promocional, pero para tocar rock es necesaria una banda y que mejor que esta.

¿Será un proyecto más continuo?

La verdad es que no lo sé, jajaja, Jajaja, no tengo una respuesta concreta. A mí me gustaría que fuera un proyecto permamente, ya siempre he anhelado participar en conciertos a nivel nacional. Queremos hacer las cosas de la mejor manera, con mucha entrega y mucho amor y sí como resultado el público nos cobija para seguir adelante pues mucho mejor. Queremos disfrutarlo e ir paso a paso.

“Ay María!”

Cuenta con más de 3 mil seguidores en su página oficial de Facebook. La banda trabaja arduamente en los arreglos de los temas que formarán parte de su nuevo espectáculo que promete muchas buenas sorpresas.