Ave Delta invita a los meridanos a disfrutar de una actuación especial

Todos los que de alguna manera participan en la escena local saben lo complicado que es lograr una repercusión importante, por lo que la labor de una compañía promotora como Atoma Studio es fundamental para impulsar la labor de tantas bandas que surgen constantemente en Yucatán, por lo que saber que ahora parte en busca de mejores horizontes a tierras ibéricas causa un efecto de tristeza pero también de agradecimiento y de buenos deseos para que fuera de México logre sus objetivos, y por este motivo varios músicos yucatecos han decidido rendirle honores a través de su propuesta artística.

El concierto se realizará el viernes 11 de octubre a las 20.00 horas en el Centro Cultural Dante.

Ave Delta es una banda moderna y polifacética, que transmite sentimientos de melancolía y nostalgia mediante melodías pegadizas, que invitan a bailar y sentir identificado con cada una de nuestras letras. Su próxima presentación será este viernes 11 de octubre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Dante.

La banda surge en el 2015 con la idea de hacer un proyecto que no tenga precisamente un género musical, debido a la diferencia de personalidades e influencias de sus integrantes: Alex Soberanis (Vocales), Eusebio Santos (Teclado, coros), David Zavala (Guitarra), Luis Peniche (Bajo) y Jordi Cardoso (Batería)

Los primeros en llegar el día del evento, su cover incluirá el disco del volumen 1 o 2 de "Ayer Fue Un Sueño".

El sonido de la banda es una mezcla de géneros diversos, con armonías vocales, toques electrónicos y vibras de las décadas de los 80´s y 90´s.

Después del lanzamiento de su primer material discográfico "AVD", en el 2016, los integrantes de Ave Delta se enfocaron en buscar más influencias y mostrar un lado diferente y más maduro. Ese anhelo de seguir creando propuestas artísticas interesantes los llevó a trabajar con ahínco en nuevo material que forma parte de "Ayer Fue Un Sueño Vol. 1" el cual contiene los sencillos "Platónicos" y "Un Nuevo Día".

Ave Delta ofrece una propuesta musical fresca y dirente.

Otro aspecto que se debe resaltar es la intención de llevar su propuesta a escenarios más allá de nuestras fronteras yucatecas, por lo que se han presentado en la Ciudad de México, en Toluca (donde participaron en el Festival Tarab donde tocaron para más de 10 mil personas), en Playa del Carmen y Cancún, siempre con la mira de sumar más seguidores.

Los integrantes de la banda reconocen entre sus principales influencias a agrupaciones de la talla de The Killers, The 1975, White Lies, The National, Coldplay, Love of Lesbian, U2, Joy Division, Depeche Mode y Lorde.

