Avanzan los preparativos para el segundo debate estatal en Valladolid

El debate entre los cuatro candidatos al gobierno del estado, Mauricio Sahuí Rivero, Mauricio Vila Dosal, Joaquín Díaz Mena y Jorge Zavala Castro, que se efectuará el próximo domingo 10 de junio en la Quinta Regia del municipio de Valladolid, a las 18 horas, se encuentra casi listo.

Los consejeros electorales se han reunido con integrantes de la Cámara de Comercio, así como con los tres comunicadores Wendy Aguayo y Carlos Mena, quienes moderarán el Segundo Debate Institucional y quienes tendrán una actuación más participativa durante el encuentro de los 4 abanderados y de ser necesario podrán pedir a los candidatos a no salirse del esquema así como pedir que respondan a las preguntas planteadas sin divagar en otros temas.

Los temas a debatir se refieren a economía salarios y generación de empleos; agenda de género; educación, ciencia y tecnología.

Habrá preguntas seleccionadas de las emitidas por la población en general a través de buzones fueron colocados en las juntas electorales de todos los municipios y se transmitirá por varias estaciones estatales de radio y televisión así como por redes sociales

Será el municipio de Valladolid donde se ubique la sede del segundo debate entre los candidatos a Gobernador del estado de Yucatán, para ello ya se hacen revisiones en instalaciones, ya que es una localidad donde si hay infraestructura para el encuentro de los abanderados, dijo la presidenta del consejo del Iepac.

Estamos revisando, haciendo las pruebas. No se ha definido quien lo va a producir, no es necesariamente una televisora pero si tenemos que asegurar que se pueda difundir a través de las redes sociales, por la radio y tv”, agregó la funcionaria electoral.

Sobre el costo de este segundo debate entre los candidatos al Gobierno del Estado, dijo que cuentan con un presupuesto de medio millón de pesos, pero aclaró que esto no significa que se vaya a gastar todo este recurso en este segundo debate, además dijo que no solo es la producción del debate, hay otros costos que no se ven, agregó.