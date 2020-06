Auxilian en Yucatán a una pareja de abuelitos que viven en la selva

Se afirma que casi siempre la realidad supera la ficción, algo que se ha podido comprobar en Yucatán al trascender la noticia de que Don Enrique y doña Cristina viven en una humilde vivienda de palos y cartón en plena selva de Valladolid.

En efecto, una pareja de la tercera edad viven cerca de Bolmay, a dos kilómetros y medio dentro del monte cerca de la ranchería de Santa María Copoil, donde solo se puede entrar y salir a pie por lo angosto y accidentado del camino.

La pareja de abuelitos viven en la selva del municipio de Valladolid en condiciones realmente lamentables, recibiendo apoyo de policías municipales.

En este sitio los límites municipales son confusos, para llegar a esta humilde morada se requiere realizar una larga caminata hasta llegar a un solar rodeado de árboles altos y frondosos.

En una casita rudimentaria vive esta pareja de ancianos, enfrentando una serie de problemas, porque doña Cristina ha estado delicada de salud, debiendo permanecer en su hamaca, presentando los malestares y dolores generales propios de su avanzada edad.

Don Enrique, su esposo, no podía sacarla para llevarla al doctor primeramente porque no cuenta con recursos para ello y en segundo lugar porque ya no cuenta con las necesarias fuerzas para hacerlo. Además de vivir atemorizados por la pandemia de coronavirus.

Auxiliados por la policía municipal

Afortunadamente para ellos, este viernes fueron sorprendidos por elementos de la Policía Municipal de Valladolid y paramédicos que acudieron a su hogar para apoyarlos y brindarle la atención médica que la señora no había podido recibir.

Don Enrique ayudó a su esposa a levantarse, observando cómo los médicos realizaban la valoración y el chequeo general de su pareja de vida, respirando aliviado cuando estos le aseguran que todo está bien.

La señora Cristina pidió a los elementos si la podían llevar con su hija que vive en Chemax, con la idea de llegar con ella para así tener acceso rápido a un médico si llega a presentar algún otro síntoma.

La pareja de la tercera edad fue auxiliada por agentes que incluso llevaron a los abuelitos a visitar a su hija.

Los oficiales aceptaron ayudar a la pareja emprendiendo la caminata de retorno hasta el vehículo estacionado en la carretera junto a la pareja para llevarlos a Chemax, hasta otra humilde vivienda donde vive su hija,.

Don Enrique agradeció a los elementos Alfredo May y Edy Cordero, el apoyo brindado, sobre todo porque ahora la pareja ya ha sido tomada en cuenta por sus autoridades para seguir recibiendo apoyos.