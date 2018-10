Autoritarismo y corrupción de alcalde en Kaua, municipio de Yucatán

Kaua es actualmente un municipio de Yucatán que navega en la ilegalidad, pues el alcalde Jorge Humberto Aguilar Perera no realizó oficialmente el proceso de entrega recepción con su antecesor, Nicolás Pastor Kuyoc Noh, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Kuyoc Noh se habría llevado todos los documentos oficiales de palacio municipal y con su sucesor habría “palomeado” los bienes y obras que se entregan, y todas las que quedaron pendientes, para que, aseguran, “todo quede en casa y no castiguen las ilegalidades”.

Funcionarios señalan que, además de la ilegalidad de una falta de entrega-recepción oficial y transparente, solamente ha habido dos sesiones de cabildo, ninguna para asignar obra o presupuesto para labores sociales.

Sin poner a consideración de los regidores asignó a su arbitrio dos millones cuarenta mil pesos de participaciones, los cuales supuestamente invierte en una calle y 11 pies de casa con constructores que nadie de los empleados municipales conoce.

Por lo tanto, se consultó con especialistas del ramo y esto arrojó que con ese dinero alcanza por lo menos para 22 acciones de vivienda (12 pies de casa y 10 baños), el doble de lo que se está reportando, además del bacheo de decenas de calles y trabajo en las obras que vayan saliendo en el municipio por lo menos durante los próximos años, conforme lleguen las participaciones.

Como una manera de que se le comience a apoyar al interior del cabildo ofreció pies de casa a los regidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre ellos Raquel Ku Chan y Armando Chan Dzul, para que no impugnen estas obras realizadas sin licitar, no inscritas ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Coplademun) por la sencilla razón que jamás se realizó. Ciudadanos señalan que esperaban que los morenistas no se prestaran al juego del alcalde, debido a las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de estar en contra del despilfarro y a favor de la austeridad.

Otra pieza clave en esta ilegal forma de gobernar y asignar presupuesto es la síndico Angélica Tuz Ay, quien de ser una ama de casa sin ninguna experiencia en el servicio público, fue colocada por el alcalde entrante para manejarla a su antojo y encubrirlo, señalan fuentes al interior de palacio municipal.

Las quejas de la ciudadanía no se hicieron esperar, debido a que la calle 22, que está construyendo para justificar el dinero que tiene para obras, no es de primera necesidad.

Obras en el olvido

Reclaman vecinos de Kaua que en lugar de estar realizando acciones populistas y beneficiando solamente a sus allegados y a los ediles de Morena, en lugar de reparar calles que han hecho de la cabecera un paisaje lunar, pues profundos y enormes baches han dañado automóviles, motocicletas, mototaxis y bicicletas, así como numerosos accidentes.

Entre las obras que quedaron a deber el anterior alcalde y Jorge Aguilar como tesorero, está la casa de la cultura, la cual permanece en ruinas, pese a la inversión anunciada de 7 millones de pesos.

El inmueble es ahora solamente nido de borrachos y malvivientes, muy lejos del objetivo de fomentar las artes y el esparcimiento de la comunidad.

Otra millonario proyecto fue el de la unidad deportiva de Kaua, a la que se asignó un monto de 12 millones de pesos, pero tampoco recibe el mantenimiento adecuado, pese a ser una obra bastante costosa.

En la mira de la Asey

Al acudir a Palacio Municipal personal de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se encontraron con el que el anterior alcalde Nicolás Kuyoc se había llevado todos los documentos de obra pública, apoyos y todo lo relacionado con la asignación de presupuestos y proyectos, por lo que realizaron una notificación al secretario de la comuna, Jesús Canul, quien indicó que ellos han recibido a cuentagotas algunos de los “acuerdos” de Jorge Aguilar Perera, por lo que se solicitó al área jurídica del municipio la elaboración de un acta en la que se detalla la conducta absoluta del alcalde y para evitar que sea involucrados en cualquier posible ilegalidad.