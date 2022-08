‘Autoridades ya tienen demasiados indicios’, asegura mamá de Óscar Gabriel

Luego de publicarse un video a través de La Verdad Noticias, en el que la suegra de Óscar Gabriel González Fernández, Yesenia Solís Sánchez, le ruega que se comunique con ella y acepta haber tenido las intenciones de ayudarlo a alejarse de su familia, Margarita Fernández Juárez, madre del adolescente veracruzano desaparecido en Yucatán desde el 12 de junio, hizo un llamado a las autoridades a actuar con prontitud con las pistas e indicios que ya tienen.

“Quisiera hacer un llamado a la justicia, para que tome en cuenta esto como un foco rojo y que actúe lo más pronto posible, porque esto ya no puede seguir avanzando, esto ya es peligroso, estamos temiendo por la seguridad de mi hijo, ahora más que nunca”, expresó en entrevista exclusiva.

Margarita manifestó sentirse preocupada por la integridad de su hijo de 15 años, pues las declaraciones y los sentimientos expresados por Solís Sánchez, en el video, demuestran que la mujer tenía comunicación constante con Óscar Gabriel, incluso antes de conocerlo físicamente en Veracruz, a finales de abril.

“Es muy raro que la señora se exprese de esa forma de mi hijo cuando se supone que la única que tenía acercamiento era su hija, eso me da a sospechar que ella era quien también intercambiaba ideas, palabras con mi hijo, lo cual está fuera de lugar”, dijo la madre del desaparecido.

Busca justificarse

Yesenia Noemí, suegra de Óscar Gabriel

Consideró que, con esta declaración, Yesenia busca justificarse y hacer responsable a Óscar Gabriel de su extravío, sobre todo cuando ella recalca que actuó solo, situación que ni siquiera las autoridades conocen hasta el momento.

“Lo veo como un llamado de auxilio a sí mismos, para aparentar inocencia, yo creo que cuando tú no tienes nada que ver en el asunto, no tienes que dar ciertas declaraciones y afirmaciones que no conoces e incluso pues, yo creo que, si la gente que está preparada puede ver y analizar gestos y palabras de esta persona, se darán cuenta que es una persona falsa en todos los aspectos”, manifestó Margarita.

La madre del menor de edad veracruzano añadió que Yesenia se está tomando “atributos que no le corresponden”, porque sin ser familiar ni conocer realmente sobre el entorno que rodea a Óscar Gabriel, le solicita que se comunique con ella y no con su familia, que lo busca en Yucatán desde hace más de un mes.

“La señora no es nadie, no es familiar y por lo menos hasta el momento de la separación, ella no tiene por qué haberse acercado a él. Sin embargo, le habla de una manera demasiado unida y se está tomando atributos que no le corresponden”, declaró.

Opinó que, al dirigirse directamente a Óscar Gabriel, con un mensaje en el que prácticamente le insinúa qué decir cuando aparezca, solo confirma el hecho de que sus comentarios influyen en las decisiones que toma su hijo.

“Yo espero que mi hijo esté bien y sobre todo que, si la señora Yesenia hizo este video para deslindarse, qué triste y que cobarde que se esté atribuyendo algo que no le corresponde y se esté escudando nuevamente en un niño, de sus propias acciones, es por ella”, criticó.

‘Se siente acorralada’

Policías patrullando a un costado del campamento instalado para exigir que Óscar Gabriel aparezca

Margarita señaló que Yesenia Noemí acudió a este medio de comunicación, luego de sentirse acorralada y ver que las autoridades están tomando cartas en el asunto, debido a que toda la familia Fernández Juárez ha presionado por la aparición de Óscar Gabriel, quien este viernes cumple 76 días extraviado.

“Pensó que estaba yo sola, que mi familia no me apoyaría y que no había gente a mi alrededor que sacaría la cara por Gabriel, no por mí, por mi hijo, porque es un niño amado, un niño protegido y es un niño de familia, independientemente de lo que ella cree o diga”, aseguró.

“No sé cuál sea su motivo, pero amor no es, preocupación no le creo, pero en lo que a mi concierne, todo eso lo dejo en manos de dios y de la justicia, la verdad tarde o temprano va a salir a la luz y esto se va a aclarar”, abundó.

Mensaje para Óscar Gabriel

Margarita Fernández acampando fuera del Palacio de Gobierno de Yucatán

Tal y como lo hizo Yesenia, Margarita Fernández envió un mensaje dirigido a su hijo, el cual transcribimos íntegramente en las siguientes líneas.

“Gabriel, yo sé que has pasado por confusión, estás entre la espada y la pared entre decir la verdad o seguir mintiendo, yo como madre te entiendo, te puedo asegurar que si tú te comunicas con nosotros, si tú no quieres hablar conmigo, yo te lo respeto como siempre te lo he dicho, pero comunícate con cualquiera de tus tíos o de tus tías, para que ellos sepan que tú estás bien”.

“Yo creo que no hay nadie en el mundo que realmente te ame como tu familia, escucha hijo, te amamos, te queremos y te esperamos”.

