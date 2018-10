Autoridades quitan señal de alto y causan accidente en municipio de Yucatán

La ausencia de la señal de alto en calles de Motul Yucatán, causa accidente.

Las autoridades, serían las responsables, pues en labores de mantenimiento a las calles a principios de la administración actual en el municipio, quitaron la señal que tiempo después, causaría este incidente.

Todo ocurrió en la calle 23 con 34 del municipio de Motul. El hecho se debió a que la conductora del chevy, transitaba libremente, pero al no ver la señal la señal de alto, no se detuvo y por consiguiente, el motociclista que de igual manera, manejaba confiado de no tener ningún alto frente a él, tampoco frenó, dando como resultado el choque en donde el conductor de la motocicleta, afortunadamente no tuvo heridas de gravedad y ninguno de los involucrados necesitaron traslado al hospital.

El golpe que para el chevy, fue del lado derecho, la motocicleta se estrelló en la puerta del conductor.

Al lugar llegaron los peritos, y al determinar la causa del incidente, se dieron cuenta que las autoridades tuvieron la culpa, pues retiraron la señal de alto a principios de la administración.