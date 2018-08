Autoridades ‘olvidan’ a cenotes contaminados de Yucatán

El 70% de los cenotes de Yucatán se encuentran contaminados, en su mayoría de heces fecales, y el gobierno, en los últimos seis años, no ha hecho nada para poder recuperarlos. Cabe mencionar que algunos han sido limpiados por iniciativa de diferentes instituciones, asociaciones civiles y los mismos habitantes del municipio.

El arqueólogo Sergio Grosjean Abimerhi, comentó que sanear un cenote en Yucatán, dependiendo del impacto que tenga, podría llegar a costar hasta 200 mil pesos y esto ascendería porque muchos requieren más de una limpieza y otras adecuaciones.

Ante ello, mencionó que ahora que iniciará un nuevo gobierno es importante que se “pongan las pilas”, pues “si evaluamos y somos fríos, sumemos y restemos cuánto invirtieron los tres niveles de gobierno en cenotes en los últimos seis años es nada”.

El especialista indicó que hay un grave problema de contaminación en los pozos naturales de la entidad. “Y si vemos cuánto se invierte o cuánto dinero se pide para otras cuestiones, como es la publicidad, no es nada”, volvió a recalcar.

En cuanto a por qué el Gobierno no invierte en los cenotes, Grosjean expresó: “no lo sé, son algunas de las cosas que siempre me pregunto. Siendo uno de los principales atractivos que tiene la península, no tenemos montaña, ni ríos, sólo cenotes y cuevas ¿por qué no se invierte? Pues, la verdad, me gustaría que se lo pregunten a los políticos”.