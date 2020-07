Autoridades investigan al zoofílico de Yucatán; dicen que irán tras él

Luego de que se denunció el caso de un perro mestizo que fue víctima de violación en Tekax, al sur del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán citó a las personas que rescataron al can.

El objetivo fue para que rindan su declaración sobre el tema e interponer la denuncia GE/806/2020, con la finalidad de que las autoridades de Yucatán vayan tras el zoofílico y sea castigado a la brevedad.

Autoridades dicen que irán tras el zoofílico del sur de Yucatán.

Como se recordará, la FGE ignoró un vídeo que probaba el delito de zoofilia, pero tras difundirse el hecho, así como la presión de la ciudadanía, las autoridades ahora sí investigarán al responsable.

La activista Norka Cerón señaló para Haz Ruido que espera se haga justicia a la brevedad posible y señaló que han contado con el apoyo del alcalde de Tekax, Diego Ávila, quien se ha comprometido con el caso.

Aunque en el Código Penal de Yucatán se contempla el maltrato o crueldad en contra animales domésticos, en el artículo 407, apartado VI, se menciona que la zoofilia es un delito sancionable.

Como se recordará, hace unos días salió a la luz un caso de zoofilia en la comunidiad mencionada, ya que un señor de la tercera edad, apodado "Bon", fue grabado sosteniendo relaciones sexuales con un perro.

Zoofílico, acusado de varios casos en Yucatán

Pese a las denuncias interpuestas, al parecer las autoridades no querían investigar el caso, aunque la presión provocó que la justicia yucateca informa tomara el caso, el cual será investigado y sancionado.

Se espera que las autoridades de Yucatán castigue al responsable por violar a dos perros.

Todo indica que esta no es la primera vez que un perro es violado por el hombre mencionado, ya que a finales del año pasado, se denunció un supuesto caso de zoofilia, el cual no no fue castigado.

Se sabe que el pervertido hombre atacó en abril pasado a Kiara, mientras que hace unos días atacó a Patitas, hechos que fueron denunciados, aunque únicamente la querella de Patitas es la que está en curso.