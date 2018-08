Autoridades ignoran a vecinos de las Águilas en Mérida

Vecinos que protestan por la construcción de gasolinerías en el fraccionamiento José María Iturralde, mejor conocido como Las Águilas en Mérida, permanecieron horas esperando ser atendidos en la Dirección de Desarrollo Urbano municipal.

El grupo de vecinos llevaron consigo todos los documentos que les fueron solicitados por la dependencia, sin embargo les dilataron la atención y sólo les dieron largas. “Nos tuvieron desde las 10 y media de la mañana y nos atendieron a las 14:30 horas”, dijeron.

Por la tarde, el presidente del Comité Vecinal dijo que gente de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano del Mérida les anticipó que no van a ganar el litigio contra la construcción de una gasolinera en dicho fraccionamiento.

“La gente que nos atendió nos dijo que acudiéramos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio, pero nos anticiparon que no no nos hicéramos ilusiones porque no lo vamos a ganar”.